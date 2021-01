Wismar/Kritzow

Der Metro-Markt in Wismar hat noch ein paar Tage auch für Privatkunden geöffnet. Der Großhändler darf seine Waren sonst nur an Gastronomen und andere Gewerbetreibende mit Kundenkarte verkaufen. Während des Lockdowns gelten aber andere Regeln.

Bereits im Frühjahr 2020 hatte Metro seine Großmärkte in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen für Endverbraucher geöffnet. Der Konzern wolle damit zur Grundversorgung in der Region beitragen, da im Lockdown nur Geschäfte für den täglichen Bedarf geöffnet haben dürfen. „Wir freuen uns darüber, damit in diesen schwierigen Zeiten zur Bewältigung der Krise in beiden Regionen beitragen zu können“, sagte Christof Knop, Geschäftsführer Finanzen bei Metro Deutschland.

Anzeige

Vorerst bis 10. Januar für alle geöffnet

Der Metro-Konzern dürfte aber auch ein eigenes Interesse an den veränderten Einkaufsbedingungen haben: Immerhin gehört der Großteil der Kunden zu Gastronomie und Hotellerie. Branchen, die ihre Häuser zurzeit nicht öffnen dürfen und demzufolge auch nicht im Großhandel einkaufen müssen. Den Märkten dürften also extreme Umsätze durch die Unternehmenskunden fehlen.

Mit der Ausnahmeregelung durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern kann Metro neben seinen gewerblichen Kunden nun auch allen anderen Verbrauchern vorerst bis 10. Januar die Möglichkeit zum Einkauf anbieten. Angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen sei auch im weiter geöffneten Handel maximale Sicherheit erforderlich, heißt es vom Konzern.

Im Markt selbst werden ein breites Warensortiment und weiträumige Verkaufsflächen geboten. Die Öffnung erfolge unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen, Steuerung des Zutritts, Vermeidung von Warteschlangen sowie der geltenden Abstandsregeln.

Die Metro-Märkte in Kritzow bei Wismar und an den anderen Standorten im Land könnten nun aber noch länger für Privatkunden geöffnet werden. Ob der Metro-Markt an der B 105 in Kritzow länger für jedermann geöffnet bleibt, hängt laut Geschäftsführer Carsten Klostermann von der Landesregierung ab. Bislang könne er es noch nicht bestätigen, eine Anfrage habe der Konzern aber gestellt. Eine Entscheidung erwarte er in den kommenden Tagen.

Privatkunden dürfen nur Lebensmittel kaufen

Der Großmarkt bei Wismar hatte Mitte Dezember seine Türen auch für Privatkunden geöffnet, die dort aber nur Lebensmittel kaufen dürfen. „Im ersten Lockdown im Frühjahr wurde das Angebot stärker angenommen. Die Weihnachtszeit lief auch ganz gut“, berichtet Carsten Klostermann. Die ersten Januartage seien hingegen noch ruhig geblieben.

Der Markt im Gewerbegebiet Kritzow ist Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 8 bis 12 Uhr. Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ladenschluss.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Metro-Märkte in Mecklenburg-Vorpommern

Metro betreibt in Mecklenburg-Vorpommern fünf Gastro-Märkte in Wolgast, Greifswald, Wismar, Neustrelitz und Waren, die sich in erster Linie an Gastronomie und Hotellerie richten. Das Sortiment umfasst nach eigenen Angaben rund 12 000 Artikel mit einem Schwerpunkt auf Lebensmittel. Der Markt in Wismar wurde 2016 eröffnet. Der Standort in Rostock stellte sich hingegen als unrentabel heraus und wurde vor knapp zehn Jahren verkauft.

Von Michaela Krohn