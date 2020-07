MidsummerSail von Wismar nach Schweden: Nicht alle Boote erreichen das Ziel

Wismar

900 Seemeilen, 24 Boote und 14 Tage Zeit. Die fünfte Runde der MidsummerSail ist am Sonnabend zu Ende gegangen. Von Wismar waren die Teilnehmer am 20. Juni aufgebrochen mit dem Ziel, zum nördlichsten Punkt der Ostsee zu gelangen – dem schwedischen Töre.

Trimaran segelt am schnellsten

Gegen 14 Uhr erreichte am 26. Juni, sechs Tage und 50 Minuten nach dem Start, das erste Boot die gelben Tonnen in dem schwedischen Ort. Mit dem Trimaran „Wilde Perle II“ sicherten sich Skipper Karlheinz Müller und seine Crew damit den Sieg als erstes Team und den Titel für das schnellstes Boot mit mehreren Rümpfen. Zum ersten Mal seien viele dieser sogenannten Multihulls an den Start der MidsummerSail gegangen, erklärte Veranstalter Robert Nowatzki. Durch ihre besondere Bauweise seien sie sehr schnell und den Booten mit einem einzelnen Rumpf oftmals überlegen.

Rostocker Crew mit persönlicher Bestzeit

„Bemerkenswert ist jedoch, wie gut die ,Universitas’ es schaffte, sich gegen die zahlreichen Multihulls zu behaupten“, sagte Nowatzki. Die Crew aus zehn Rostocker Studenten erreichte unter Leitung von Skipper Jannis Kaminski-Reith am selben Abend als erster Monohull und insgesamt drittes Boot das Ziel in Schweden. Mit einer Zeit von sechs Tagen und etwa sieben Stunden konnten sie zwar nicht den aktuellen Rekord brechen, aber dafür ihre persönliche Bestleistung aus dem Jahr 2017 unterbieten.

Alleinsegler nach Rekordzeit am Ziel

„Eine weitere besondere Leistung hat Rüdiger Schwarz erbracht“, berichtete der Veranstalter. Mit seinem Boot „Gecko“ bewältigte Schwarz die komplette Strecke allein und erhielt dafür den Preis für die kleinste Crew. Mit einer Rekordzeit von sieben Tagen und etwa zwölf Stunden erreichte er am 28. Juni als insgesamt achter Starter den nördlichsten Punkt der Ostsee. Als kleinstes Boot kam in diesem Jahr „Kostbar“ mit Skipper Samuel Tonne ins Ziel – nach 13 Tagen und knapp fünf Stunden.

Jüngste Teilnehmerin ist neun Jahre

Ein neuer Rekord für die jüngste Teilnehmerin der MidsummerSail wurde in diesem Jahr von der „Si No Fos“ aufgestellt. Unter Leitung von Skipper Sonja Jansch erreichte die Crew, bestehend aus drei Generationen, am 1. Juli gegen acht Uhr die Zieltonne in Töre: mit an Bord die neunjährige Tochter von Sonja Jansch.

Sechs Teams mussten Regatta abbrechen

Doch nicht alle Teams kamen ins Ziel, sechs mussten die Regatta vorzeitig beenden. Die wechselhaften Windverhältnisse haben vielen Probleme bereitet. Laut Nowatzki gab es zwischendurch immer wieder große Flauten, selbst für erfahrene Segler eine Herausforderung. Einige Crews bekamen zudem technische Probleme. Auch sei es diesmal keiner Crew gelungen, den allgemeinen Streckenrekord aus dem Vorjahr von fünf Tagen und 17 Stunden zu unterbieten. „Nicht einmal die Multihulls schafften es, den Rekord zu brechen, den ein Monohull aufgestellt hat“, betonte Nowatzki.

Pokal und Preisgeld für die Gewinner

Die Erstplatzierten aus allen vier Kategorien erhielten jeweils einen Pokal und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Die anderen Crews, die das Ziel am nördlichsten Punkt der Ostsee erreichten, bekamen eine Finishermedaille. Die Preisverleihung sei in diesem Jahr allerdings sehr einfach gehalten worden. „Alle standen auf ihren Booten und wir haben ihnen den Pokal mit ausreichend Abstand überreicht“, berichtete Nowatzki. Drei Crews würden noch vor Ort in Schweden liegen und sich auf ihre große Rückreise nach Deutschland vorbereiten. Die restlichen Boote seien bereits wieder auf dem Weg in ihre Heimat.

So viele Starter wie noch nie bei MidsummerSail

Insgesamt sei die MidsummerSail 2020 sehr gut verlaufen, erklärte der Veranstalter. „Wir hatten so viele Starter wie nie zuvor – fast doppelt so viele wie im letzten Jahr. Auch gab es keine größeren Vorfälle.“ Viele Teilnehmer seien aber überrascht gewesen, was die Ostsee zu bieten hat und wie groß die Herausforderung ist, sagte Nowatzki. „Am Ende konnte ich überall in erschöpfte, aber dennoch glückliche Gesichter blicken.“

Von Josefine Kasten