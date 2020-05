Millionen für Breitbandausbau in Wismar

Wismar

Bereits im September 2019 hat der Landkreis Nordwestmecklenburg Fördermittel beantragt, um unterversorgten Adressen in der Hansestadt Wismar den Anschluss an eine hochleistungsfähige Telekommunikationsnetz-Infrastruktur (Gigabit-Netz) zu ermöglichen. Die Anträge wurden nunmehr bewilligt. Mit den vorläufigen Förderbescheiden von Bund und Land in Millionenhöhe kann das Vorhaben weiter vorangetrieben werden.

Stadt lange außen vor

Gerade die Hansestadt war im alten Breitbandpaket nicht bedacht worden, weil die Versorgung im Stadtgebiet nach damaligen Richtlinien ausreichend erschien – von modernen, zukunftssicheren Gigabit-Anschlüssen sind die Datenraten aber weit entfernt. Zur Errichtung des Gigabit-Netzes, das die weißen Flecken schließen und die Versorgung der Schulen und Gewerbegebiete mit schnellen Bandbreiten sicherstellen soll, sollen zunächst rund 3 150 000 Euro von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden.

Anzeige

Die abschließende Höhe der Zuwendungen wird allerdings auf Basis des im Auswahlverfahren ermittelten wirtschaftlichsten Angebots festgelegt. Bei Bedarf wird also eine noch höhere Fördermittelsumme ausgegeben werden.

Weitere OZ+ Artikel

Juristischer Berater gesucht

Der Landkreis bemüht sich nun, im Rahmen eines Vergabeverfahrens einen geeigneten juristischen Berater zu gewinnen, mit dem es dann wiederum gilt, die Vergabe des Investitionskostenzuschusses zur Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung in Wismar durchzuführen.

„Auch wenn der Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg gerade durch die Corona-Einschränkungen ein wenig ausgebremst wird, gehen die Arbeiten jedoch so gut wie möglich weiter“, sagt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) und fügt hinzu: „Ich freue mich, dass wir mit den zusätzlichen Mitteln jetzt auch die verbliebenen weißen Flecken angehen können. Und ich freue mich für unsere Kreisstadt Wismar, dass auch hier bald viele Unternehmen in den Genuss schnellerer Verbindungen kommen. Ein wichtiger Schritt für die Wirtschaftsentwicklung.“

Ein Zeitplan kann angesichts der komplexen Verfahrensschritte aktuell noch nicht aufgestellt werden.

Mehr Infos:

Von OZ