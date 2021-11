Minister Glawe zur Zukunft der MV Werften – und den Unterschied zwischen Schwesig und Sellering

Schwerin

Zehn Jahre hat Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in seiner Amtszeit mit Turbulenzen bei Schiffbau und Werften zu tun. P+S-Pleite, Untersuchungsausschuss, Nordic Yards, Übernahme der Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund durch Genting Hongkong, Einbruch in der Corona-Krise.

Die Rettung der MV Werften, von Tausenden Arbeitsplätzen, für die er seit Langem wirbt, wird er als Minister nicht mehr miterleben. Nach der Landtagswahl fliegt die CDU aus der Landesregierung. Die OZ sprach mit Glawe.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Glawe, wenige Wochen noch, dann werden Sie nicht mehr Wirtschaftsminister sein. Das Mega-Thema Rettung der MV Werften können Sie also nicht mehr lösen. Was ist in der restlichen Zeit noch zu schaffen?

Harry Glawe: Die Vorbereitung ist so weit gelaufen. Wir haben Gespräche geführt mit allen Beteiligten: dem Bund, Genting Hongkong, dem Finanzministerium hier. Das Schiff „Global 1“ ist ausfinanziert. Damit wird der Bau weiter seinen Gang gehen.

Jetzt kommt es darauf an, dass die Verhandlungen zu „Global 2“ mit dem Bund und Genting zielführend geführt werden, um den Hafen zu erreichen. Das heißt: die Hermes-Bürgschaften für die „Global 2“ und die Frage der Eigenanteile mit dem Bund zu besprechen, um eine Finanzierung auf den Weg zu bringen. Die „Global 2“ ist sozusagen das wichtigste Schiff, um dann später auch in andere Branche einsteigen zu können, zum Beispiel den Plattformbau.

Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen? Was steht einer Vereinbarung mit Genting zum Bau des zweiten Global-Schiffes noch im Wege?

Auf Arbeitsebene sind die Dinge gelaufen. Es geht um den Eigenanteil von Genting. Für 320 Millionen Euro hat Genting bereits Material eingekauft für die „Global 2“. Davon hat sich der Bund vor Ort ein Bild gemacht. Offen ist, wie viele Anteile Genting noch dazupacken sollte. Es sollten so rund 100 Millionen sein, denke ich. Dann geht es noch darum, dass sich Bund und Land noch mit einer höheren Beteiligung einbringen. Das muss finalisiert werden.

Das Land soll weitere Bürgschaften abgeben?

Es kann um eine Bürgschaft gehen. Cash geht ja nicht, aber vielleicht gibt es auch einen dritten Weg. Zumindest soll sich das Land nach dem Willen des Bundes angemessen beteiligen.

Welche Mehrbelastung würde das an Bürgschaften für das Land bedeuten?

Kann man jetzt noch nicht sagen. Wahrscheinlich muss eine Anpassung erfolgen, der Deckel des Werftenfinanzierungsgesetzes erhöht werden. Das wird sich in den Verhandlungen zeigen.

Wann rechnen Sie mit einer Einigung zur „Global 2“?

Ich hätte mir gewünscht, dass wir das noch im November schaffen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, weil die neue Bundesregierung wohl erst zu Nikolaus ins Amt kommt. Dann wäre der Wunschtermin Dezember, weil alle Planungssicherheit brauchen. Da ist der Druck schon ziemlich hoch. Ich plädiere für eine Entscheidung noch in diesem Jahr, dass die „Global 2“ kommt.

Wie kann es mit kleineren Universal-Schiffen oder dem Bau von Konverter-Plattformen weitergehen? Die Geschäftsführung der MV Werften hat dies in einem Brief an Geschäftspartner angekündigt. Teils widersprüchlich zu dem, was aus dem Umfeld zu hören ist. Was ist real?

Das ist nicht widersprüchlich. Genting hat sich jetzt auch dafür ausgesprochen, dass sie große und auch kleinere Plattformen für die Zukunft sehen. Mittlerweile hat da ein Umdenken stattgefunden.

Und die Universal-Schiffe, also mittelgroße Kreuzfahrtschiffe für 2000 Passagiere?

Die sind noch nicht beerdigt. Da laufen noch Verhandlungen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob auf dem amerikanischen Markt, wo die Finanzierung eingeworben wird, auch die Besteller für die Universalschiffe da sind.

Sie haben immer wieder für Vertrauen in die MV Werften geworben, auch als der Gegenwind stark war. Glauben Sie noch an die Rettung?

Ich habe bewiesen, dass die Dinge, die ich gesagt habe, am Ende auch eingetreten sind. Natürlich war es schwierig. Ich gehe weiter davon aus, dass die Finanzierung für Genting zustande kommt. Es geht schließlich darum, das Herz der Wirtschaft in MV, Maschinenbau und Schiffbau, über die schwere Corona-Zeit zu bringen. Und ich bin weiterhin optimistisch, dass auch die neue Landesregierung die Verhandlungen mit Genting und dem Bund hinbekommt.

Wie viel Zeit und Arbeit steckt das Wirtschaftsministerium ins Thema MV Werften?

Es ist Schwerstarbeit. Etliche Gesprächsrunden, Videokonferenzen, Lokaltermine, Berlin-Gespräche. Das nimmt einen großen Anteil der Arbeit des Ministeriums in Anspruch. Das wird draußen gar nicht wahrgenommen. Da gibt es viele Leute, die sagen: Gebt den Schiffbau auf. Wir sind aber der Meinung, dass wir gut bezahlte Industriearbeitsplätze brauchen. Für mich hat das Thema einen hohen Stellenwert. Als Wirtschaftsminister ist man der Wirtschaft verpflichtet. Die Werften sollten im Nordosten immer eine Rolle spielen.

Die SPD wird vermutlich das Wirtschaftsministerium übernehmen, damit die Werften. Sie war deutlich zögerlicher beim Umgang mit Staatshilfen als die CDU. Im Bund regieren wohl bald die Grünen mit, die einen ökologischen Umbau der Werften fordern. Können die Werften unter solchen Vorzeichen gerettet werden?

Der Umbau kommt. Dass Flüssiggasmotoren entwickelt werden, ist völlig klar. Da wird sich auch der Schiffbau nicht verweigern. Das kann aber nur Schritt für Schritt gehen. Jetzt werden zwar noch Dieselmotoren eingebaut, aber es müssen andere Antriebe her. Von einem Tag zum andern geht es nicht, das werden auch die Grünen noch verstehen.

Die MV Werften wollen jetzt doch die Lloyd-Werft in Bremerhaven verkaufen. Was bedeutet das für die Standorte in MV?

Ich kann das nicht kommentieren. Das ist eine unternehmerische Entscheidung.

Haben Sie einen Rat für Ihren Amtsnachfolger?

(lacht) Durchhalten, nicht aufgeben und immer mit dem Bund ein gutes Verhältnis pflegen. Mit dem Eigentümer der Werften sowieso. Viele Themen, die die SPD spielt, sind durch die CDU in den letzten Jahren vorangetrieben worden. Wir haben zehn Jahre alles aufgebaut, zum Beispiel den Arbeitsmarkt. Wir haben die Wirtschaft, den Tourismus, die Gesundheitswirtschaft sowie Forschung, Entwicklung und Innovation vorangebracht, und wer hat sich das angeheftet? Frau Ministerpräsidentin! Das war bei Erwin Sellering anders. Er hat rechts geblinkt und ist rechts abgefahren. Manuela Schwesig hat rechts geblinkt und ist am Ende links abgebogen.

Von Frank Pubantz