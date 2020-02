„Miss Germany“-Finale: Das ist der Fanclub von Diana aus Wismar

Wismar/ Rust

16 Missen wollen es wissen: Wer ist die Schönste im Land und wird die neue „ Miss Germany“? Eine von ihnen ist Diana Herdt aus Wismar. Die Studentin ist amtierende „Miss Mecklenburg-Vorpommern“ und möchte sich am Samstagabend den nächsten Titel schnappen.

Dafür muss sie sich in einer großen Show im Europa-Park Rust beweisen und mit innerer und äußerer Schönheit eine prominent besetzte Jury überzeugen.

Frauen-Jury: Diese Promis können Diana aus Wismar zur „ Miss Germany“ krönen

Dafür tritt Diana in mehreren Wertungsrunden gegen die Konkurrenz an. Angefeuert wird die gebürtige Kasachin dabei von acht Menschen, die ihr besonders am Herzen liegen: ihre Eltern, ihre Schwester, ihre Oma, ihre Tante und ihr Onkel sowie ihr Freund und eine Freundin drücken Diana in der Europa-Park-Arena die Daumen. „Meine Familie wird ganz vorne sitzen“, freut sich Diana kurz nach der Geneeralprobe.

Zeitgleich fiebern viele Fans online mit: Die Miss Germany Corporation überträgt die Show ab 20.15 Uhr auf ihrem Facebook-Account sowie auf ihrem Youtube-Kanal.

