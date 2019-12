Wismar/Rostock

Diana Herdt aus Wismar ist offiziell die schönste Frau in Mecklenburg-Vorpommern – aber Äußerlichkeiten sind eigentlich nicht ihr Thema. „Ich beschäftige mich viel mit Selbstliebe und Mobbing.“ Mit der Bekanntheit, die die 20-Jährige durch den Titel „Miss MV“ gewonnen hat, möchte sie junge Menschen unterstützen, die wenig Selbstbewusstsein haben.

Die Wirtschaftsrechtstudentin spricht aus Erfahrung, sie wurde früher selbst gemobbt. „Als ich in der sechsten und siebten Klasse in Neustadt ( Schleswig-Holstein) zur Schule gegangen bin, habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ich hatte starke Hautunreinheiten und wurde für meine dunklen Augenbrauen zu meinen hellen Haaren schief angeguckt“, erzählt Herdt.

„Ich habe mich selbst runtergemacht“

Sie habe darunter gelitten, in keine Schublade zu passen. Sie fühlte sich von anderen Mädchen ausgeschlossen und gemobbt, schämte sich. „Irgendwann wurde mir klar, dass das nicht sein muss. Ich habe mich selbst am meisten runtergemacht“, sagt Herdt und ergänzt: „Heute schätze ich mich für mein Inneres und dafür, dass ich für meine Ziele kämpfe.“

Auch wenn sie ihre eigenen Erfahrungen inzwischen verarbeitet hat, begleitet sie das Thema weiterhin. Eine Person aus ihrem „engsten Umfeld“ werde in der Schule gemobbt. „Wenn sie mir davon erzählt, rührt es mich zu Tränen“, so Herdt. So wie ihr gehe es vermutlich vielen jungen Mädchen. „Einige zerbrechen daran, andere wachsen“, sagt sie. Es sei jedoch nur eine Phase, in der es wichtig sei, dass man sich mit seinen Gedanken nicht allein gelassen fühlt.

Herdt möchte über Mobbing und Selbstliebe aufklären

Sie findet, dass es zu wenig Aufklärung in Schulen gibt. Die junge Frau will sich jetzt für junge Mädchen stark machen. „Ich könnte mir vorstellen, durch Schulen zu gehen und aufzuklären. Es ist wichtig ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Hänseleien und Mobbing bei anderen Kindern anrichten können“, sagt Herdt mit ernster Stimme. Sie möchte mit Rollenspielen arbeiten und die Schüler mit persönlichen Geschichten sensibilisieren.

Wie Kinder unter zu geringem Selbstbewusstsein leiden, hat sie auch in ihrer Arbeit als Trampolin- und Tanztrainerin gesehen. „Ruhige Kinder wurden häufig ausgeschlossen und die selbstbewussten haben sich in den Vordergrund gedrängt. Wenn Kinder andere ausgelacht haben, die eine Übung nicht gut geschafft haben, war ich sehr streng. Sowas geht nicht“, findet Herdt.

Die junge Frau war überrascht, dass sie zur „Miss Mecklenburg-Vorpommern“ gewählt wurde. Von dem neuen Konzept bei der Miss-Wahl ist sie überzeugt. Es stünde nicht mehr so sehr das Aussehen im Vordergrund, sondern vielmehr der Charakter. „Die wenigsten von den Finalistinnen sind Models. Es sind alles starke, selbstbewusste Frauen, die für etwas stehen“, erklärt Herdt und freut sich auf die Miss-Germany-Wahl im Februar 2020 in Rust ( Baden-Württemberg).

Drei Wochen Workshops vor dem Finale

Vor dem großen Finale sind die 16 Frauen drei Wochen zusammen unterwegs und werden in Workshops von Business- und Medienprofis geschult. Mit Zickereien wie bei Heidi Klums „ Germanys next Topmodel“ soll es bei der Miss-Wahl wohl nicht zugehen. „Wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Ich würde mich zwar über den Titel freuen, gönne es aber auch jeder anderen Teilnehmerin.“

