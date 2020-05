Mit 1,3 Promille am Steuer: Fahrer und Insassen flüchten vor Polizei in Wismar

Wismar

Ein Auto ist am Sonntagmorgen vor der Polizei in Wismar geflüchtet. Der Fahrer, so die Beamten, hatte beim Anblick des Streifenwagens plötzlich Gas gegeben und sich in Richtung Lieselotte-Herrmann-Straße entfernt.

Die Polizisten folgten dem Flüchtigen und fanden den Dacia kurz darauf schließlich wieder in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt vor. Die fünf Insassen, die das Fahrzeug bereits verlassen und das Weite gesucht hatten, konnten die Beamten bereits nach kurzer Zeit stellen.

Fahrer mit fast 1,3 Promille

Nachdem anfangs keine der Personen gefahren sein wollte, räumte ein 20-Jähriger schließlich ein, der Fahrer gewesen zu sein. Der junge Mann wies bei einem nachfolgend durchgeführten Test einen Atemalkohol von 1,3 Promille auf. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

