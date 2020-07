Mit 3,13 Promille: Radfahrer stürzt in Dorf Mecklenburg

Dorf Mecklenburg

Ein betrunkener Radfahrer ist am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Dorf Mecklenburg gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 37-Jährige einen Atemalkohol in Höhe von 3,13 Promille. Die Beamten ordneten ein Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Autofahrer unter Drogen

Erst am Morgen hatten die Polizisten des Reviers in Gadebusch einen unter Drogen stehenden Autofahrer in Alt Meteln kontrolliert. Da ein angebotener Urintest nicht durchgeführt werden konnte, ordneten die Beamten auch hier eine Blutprobe an.

Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze (berauschende Mittel).

Von OZ