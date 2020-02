Nach der umstrittenen Wahl in Thüringen wollen SPD und Linke in Wismar auch in der Hansestadt Konsequenzen spüren. Denn Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Fraktion) wurde auch mit den Stimmen der AfD gewählt. Sie ist von der Forderung überrascht.