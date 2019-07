Wismar

Gleich mehrere Personen, die unter erheblichem Alkoholeinfluss standen, gingen der Polizei in Wismar ins Netz. Am Sonntag, 14. Juli, fiel einer Streife ein Pkw im Stadtgebiet Wismar auf. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren und schalteten das „Folgen-Signal“ an. Der 69-jährige Fahrer missachtete die Aufforderung und blieb einfach stehen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und nahmen eine Anzeige auf.

Am selben Tag am Nachmittag, wurde der Polizei ein Radfahrer gemeldet, der gestürzt war. Der 57-Jährige war leicht verletzt. Er gab an, er habe nach dem Besuch bei einem Freund mit seinem Rad nach Hause fahren wollen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ordnete auch hier eine Blutprobenentnahme an. Den 57-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bereits am Freitag, 12. Juli, rief ein Bürger gegen 23.35 Uhr bei der Polizei an und meldete laut quietschende Reifen, gefolgt von einem lauten Knall im Lehnsruher Weg in Wismar. Vor Ort gab es eine etwa 45 Meter lange Bremsspur, die in einem Zaun endete. 500 Meter entfernt entdeckten die Polizisten den beschädigten Pkw und die 35-jährige Fahrerin. Die Frau wies einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille auf. Ob neben dem Alkohol auch Betäubungsmittel im Spiel waren, wird noch ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

OZ