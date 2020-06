Mit Auto und nur einem Rad in den Urlaub 

Wismar

Da sind sie wieder: die Autos mit den Fahrrädern auf dem Dach oder am Kofferraum. Ehrlich gesagt, ich habe sie schon etwas vermisst, die radelnden Urlauber. Und es ist schön zu wissen, dass sie in ihren Ferien gerne auch mal aufs Auto verzichten und stattdessen in die Pedale treten. Mich wundert allerdings eines: Wieso reisen manche mit nur einem Rad an?!

Zum Brötchenholen

Im Auto sitzen mehrere Leute, doch es gibt nur ein Rad. Ich habe dazu folgende Theorie: Es ist das Essensrad. Wenn man zum Beispiel eine Ferienwohnung hat und keine All-inklusive-Bewirtung, dann nimmt sich einer von der Familie das Rad. Damit holt man morgens frische Brötchen und abends vielleicht eine Pizza. Schließlich sind Läden und Restaurants nicht immer in der Nähe.

Mittlerweile stehen die Chancen gut, einem radelnden Urlauber zu begegnen. Denn die Reisezeit startet durch. Und radelnd reisen können auch die Nordwestmecklenburger durch ihre Heimat. Ich wünsche allen – Touristen und Einheimischen – allzeit gute Fahrt!

Von Kerstin Schröder