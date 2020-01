Mit Charme und Humor: Andrea Sawatzki brachte Wismarer zum Lachen

Wismar

„Die beste Lesung bisher im Zeughaus!“ Der Satz fiel am Dienstagabend mehrfach beim Anstehen für Selfies und Autogramme. Und dabei hat Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale schon manch einen prominenten Autor und sein Werk zur Lesung nach Wismar gelockt.

Andrea Sawatzki stellte mit ihrem Unterhaltungswert viele davon in den Schatten. Bürgermeister Thomas Beyer kündigte sie an, erzählte ehrfürchtig von zwei Tatorten mit ihr als Oberkommissarin Charlotte Sänger, die ihm besonders unter die Haut gingen. Und dass das von ihr gesprochene Hörbuch „Glennkill“ seiner Frau und ihm eine lange Urlaubsfahrt humorvoll begleitet hat.

Buchhändler Volker Stein im Gespräch mit Andrea Sawatzki. Quelle: Nicole Hollatz

In Wismar war sie mit ihrem neusten Roman „Andere machen das beruflich“ zu Gast, dem vierten Band aus dem Leben der Familie Bundschuh. Als Andrea Sawatzki ihr Wismarer Publikum fragte, wer die Familie kenne, gingen fast alle Hände hoch.

Familie Bundschuh verfilmt

Die Bundschuhs sind dank der Romane und Verfilmungen bekannt, selbst dieses Buch lief unter dem Titel „Wir machen Abitur“ im Dezember bereits im ZDF. Volker Stein fragte in der kleinen Smalltalkrunde vor Lesungsbeginn, wie viel von Gundula Bundschuh denn in Andrea Sawatzki (oder umgekehrt!) stecke.

Gundula Bundschuh ist die Romanfigur in Sawatzkis Buchreihe, eine Antiheldin, treu sorgende Hausfrau, Ehefrau und Mutter ohne Abi, dafür mit vielen Ängsten und Komplexen. „Die Familie hat nichts mit meiner Familie zu tun“, ließ die Schauspielerin ihre Gäste angesichts der „speziellen“ und ziemlich chaotischen Familie Bundschuh lachen. „Aber das sind Versatzstücke von Menschen, die ich kenne.“ Und so eine nörgelnde Schwiegermutter oder spießigen Ehemänner hat vermutlich jeder im entfernten Bekanntenkreis.

Verschiedene Stimmen und Charaktere

Und Gundula Bundschuh ist ein Stück weit das Alter Ego ihrer Autorin, gerade die eigene schwierige Schulzeit habe sie in dem Buch verarbeitet – mit sehr viel Humor und einer intensiven, klischeehaften Überspitzung, die gerade bei der Lesung gut zum Tragen kam.

Auf dem Lesungstisch statt dahinter sitzend verwandelte Andrea Sawatzki sich in ihre Gundula. Die Sprache wird langsamer, der Blick weicher. Es ist etwas besonderes, wenn eine so vielseitige Schauspielerin liest und ihren Charakteren jeweils eine eigene authentische Stimme verleiht.

Ganz geduldig signierte Andrea Sawatzki ihre Bücher und kam den Fotowünschen ihrer Fans nach. Quelle: Nicole Hollatz

Dann spricht sogar die Schwiegermutter ohne Gebiss und dank Andrea Sawatzki so, dass es nicht albern, aber unterhaltsam ist. Die Gäste amüsierten sich köstlich über die Lesung, die mehr ein „Ein-Frau-Theaterstück“ war.

Leichte Kost mit viel Humor

Die literarisch leichte Kost kommt an, der Roman erzählt mit viel Augenzwinkern, dass Gundula Bundschuh (ohne Abitur!) zur Leiterin der Theater-AG an der Schule ihrer Kinder wird. Vier Jugendliche sind freiwillig in der AG – und 16, weil sie Mist gebaut haben. Dementsprechend ist die Stimmung.

Und auch so hat es Gundula Bundschuh nicht leicht mit einem spießigen Mann und einer Schwiegermutter, die den eigenen Geburtstag immer bei der Familie feiert. Und fünf Wochen vorher anreist, um bei den Vorbereitungen zu helfen. Oder Rose und Hadi, das befreundete und hoch schwangere Paar. „Er freut sich sehr darauf, Vater zu werden. Sie weiß nur nicht, ob er der Vater ist!“, ließ Andrea Sawatzki ihre Gäste lachen.

Volker Stein fasste die Lesung für die Gäste zusammen: „Die Filme sind schon top besetzt, aber Sie haben das als Ein-Frau-Stück noch besser gemacht!“ In der Wismarer Hugendubel-Filiale gibt es übrigens mit Glück noch signierte Exemplare des Buches.

Mehr zum Lesen:

Von Nicole Hollatz