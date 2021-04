Mit Losglück zum eigenen Grundstück: Ist das auch für Wismar denkbar?

Wismar

Baugrundstücke sind knapp – und zum Teil für Familien unerschwinglich. Glück für diejenigen, die eine Ausschreibung gewinnen. Eine solche gab es nun für ein kommunales Grundstück in Wismar-Süd: Gröningsgarten. Das Mindestgebot lag bei 35 000 Euro. Der Höchstbietende darf loslegen.

Etwa 15 Personen zählte die Stadt bei der Besichtigung des betreffenden Grundstücks im März, bis vergangene Woche sind mehrere Bewerbungen mit Geboten eingegangen, erklärt Stadtsprecher Andreas Nielsen auf Nachfrage. Die werden nun ausgewertet. Das Mindestgebot von 35 000 Euro dürfte also deutlich überschritten werden.

Wismarer: Junge Familien chancenlos

Auch Martin Gast aus Wismar ist auf die Ausschreibung aufmerksam geworden. Er selbst ist glücklich mit seinem vor sieben Jahren erworbenen Grundstück, merkt aber an: „Mit den heutigen Preisen hätte ich mich sicherlich dagegen entschieden.“ Junge Familie mit „normalem Einkommen“ hätten kaum Chancen auf ein Eigenheim, denn zum Grundstückspreis kämen noch die Kosten für den Hausbau selbst. „Die Gesamtinvestition beläuft sich im Endeffekt auf etwa 500 000 bis 600 000 Euro. Welche Familie kann beziehungsweise möchte sich das leisten“, stellt er in den Raum und schiebt verärgert hinterher: „Ist es der Stadt lieber, dass sich nur Anwälte, Ärzte oder Auswärtige die Grundstücke leisten können?“ Er finde es schade, dass junge Wismarer Familien mit Kindern nicht bevorzugt werden?

Gut würde er es finden, wenn für im Eigentum der Stadt befindliche Grundstücke moderate Preise festgelegt und diese verlost werden. Die Idee ist nicht neu. Martin Gast selbst kennt das Verfahren von einem guten Bekannten aus dem niedersächsischen Harsefeld. „Er hat ein tolles Grundstück zu einem normalen Preis erworben – 120 Euro pro Quadratmeter. Der Preis wurde im Vorfeld moderat festgelegt und das Grundstück von der Stadt Harsefeld an die Bürger verlost“, führt Martin Gast aus.

Auch in Hessen ist eine Verlosung zum Teil gängige Praxis. 2019 zum Beispiel verloste die nordhessische Gemeinde Helsa erstmals Baugrundstücke. Für 13 Baugrundstücke mit vorher festgelegtem moderaten Quadratmeterpreis gab es 24 Interessenten. Jeder erhielt eine Losnummer. Glücksfee spielte eine Mitarbeiterin der Gemeinde.

Kommunalverfassung gibt Verlosung nicht her

„Weshalb funktioniert so etwas nicht in Wismar“, fragt sich Martin Gast. Dafür gibt es eine einfache Antwort: die Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern. Und an die muss sich die Hansestadt Wismar halten. „Eine Verlosung eines Grundstückes entspricht nicht den gesetzlichen Regelungen der Kommunalverfassung“, erklärt Andreas Nielsen von der Stadtverwaltung. Die Hansestadt habe bei der Art der Veräußerung drei Möglichkeiten: eine Ausschreibung nach Höchstgebot im Bietverfahren wie im Fall von Gröningsgarten, eine Ausschreibung nach Höchstgebot in einer Auktion oder eine Ausschreibung nach Konzept mit und ohne Anhandgabe (Investor oder Bauwilliger beziehungsweise Baugemeinschaft).

Auch bei der Preisgestaltung habe sich die Stadt laut Andreas Nielsen an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. „Städtische Grundstücke sind entsprechend der Kommunalverfassung nur zum vollen Wert zu veräußern.“ Der volle Wert werde anhand eines Verkehrswertgutachtens beziehungsweise des Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses des Landkreises Nordwestmecklenburg bestimmt. Heißt im Klartext: kommunale Grundstücke dürfen nicht unter Wert verkauft werden.

Nielsen weist allerdings darauf hin, dass auch die Wohnungsbaugesellschaft der Hansestadt Wismar GmbH gelegentlich als Erschließungsträger tätig werde „und als städtisches Unternehmen beim Verkauf erschlossener Grundstücke eine moderatere Preisgestaltung pflegt, als das rein marktwirtschaftlich tätige Unternehmen können oder wollen“.

