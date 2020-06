Mit Mega-Marsch in Wismar 4155 Euro für Kinder gesammelt

Wismar

Sie sind 120 Kilometer in 25 Stunden um den Wismarer Marktplatz marschiert. Insgesamt 327-mal haben sie ihn umrundet. Mit ihrem kräftezehrenden Mega-Marsch haben die Freizeitsportlerinnen Michaela Kairies und Christiane Lenz Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Insgesamt 4155,84 Euro. Die beiden Freundinnen sind überwältigt von der Spendenbereitschaft und sagen Danke. Einen selbst gestalteten Scheck haben sie am Dienstag dem Sozialdienst katholischer Frauen übergeben sowie 327 Gummibärchen-Tüten – eine für jede Runde.

Spendenbereitschaft reißt nicht ab

900 Euro kamen während ihres Marsches vom 29. Mai, 20 Uhr, bis zum 30. Mai, 21 Uhr, von Einheimischen und Urlauber zusammen. Doch schon im Vorfeld der Aktion hatten Sponsoren Spenden pro Kilometer angekündigt – wenn die Frauen durchhalten. Sie haben ihren Marsch unter Schmerzen und Tränen zu Ende gebracht. „Über Blasen an den Füßen kann man hinweglaufen. Das habe ich jetzt gelernt“, sagt Michaela Kairies. Die Frauen wollen den Kindern, für die die Corona-Zeit auch schwer war, Gutes tun. „Nach zwei bis drei Stunden war die Liste voll“, erzählt Christiane Lenz. „Wir sind total begeistert von der Spendenbereitschaft. Denn in Zeiten von Corona hat niemand Geld zu verschenken. Das haben wir oft gehört.“ Und noch immer reißt der Spendenfluss nicht ab. Per E-Mail an zusammen-gehen@gmail.com nehmen die Frauen weiteres Geld dankbar entgegen.

Gemeinsames St.-Martin-Fest geplant

Birgit Lang vom Sozialdienst Katholischer Frauen, der aktuell 35 einkommensschwache Familien mit 65 Kindern in Wismar und Umgebung betreut, ist von der sportlichen Leistung der beiden Frauen beeindruckt. „Wir sind Sonnabend früh mal drei Runden in ihrem Tempo mitgegangen. Da steckte ihnen schon die Nacht in den Beinen.“ Birgit Lang freut sich auch für „ihre“ Kinder über die beträchtliche Spendensumme. „Wir werden Sankt Martin wieder mit Besuchern und den Bewohnern des städtischen Seniorenheims an der Lübschen Burg feiern und dazu einen Feuerkünstler einladen“, kündigt sie an. Die beiden Sportlerinnen arbeiten dort als Altenpflegerinnen. Außerdem soll jedes Kind 20 Euro erhalten, um mit seiner Familie in der Ferienzeit Eis essen oder in den Tierpark zu gehen, einen Dampferausflug zu machen oder ein Spiel zu kaufen. „Dank der Sportlerinnen können die Familien etwas gemeinsam unternehmen“, würdigt Birgit Lang das Engagement.

Von Haike Werfel