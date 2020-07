Mit Nadel und Faden: Kreisagrarmuseum zeigt Sonderschau zu Textilien

Dorf Mecklenburg

Etwa ein halbes Jahr hat Angelika Mevius gebraucht, bis die Landkarte von Mecklenburg-Vorpommern fertig war. Ihre Karte ist allerdings nicht irgendeine. Ihre Karte besteht aus filigranen Stickereien und zeigt nicht nur die Orte des Landes, sondern auch die typischen Sehenswürdigkeiten – und sie ist Teil der neuen Sonderausstellung im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Dort wurde am Freitag die Schau „Textile Kunst“ eröffnet. Zu sehen sind neben Stickereien auch Quilts und Klöppelarbeiten.

Klützerin verewigt Mecklenburg als Stickerei

Einen ganzen eigenen Raum füllt die Sonderausstellung im Kreisagrarmuseum. Fast alle Stickereien, die dort ausgestellt sind, stammen aus der Hand von Angelika Mevius – auch von ihrer Tochter und ihrer Mutter ist etwas zu sehen. Sticken konnte sie schon, bevor sie schreiben konnte. „Ich habe das von meiner Mutter gelernt“, berichtet die Klützerin. Zu sehen ist neben der gestickten Mecklenburg-Vorpommern-Karte unter anderem auch eine Arbeit, die Zwerghuhnrassen zeigt. An dieser Arbeit sei vor allem knifflig gewesen, dass sie auf dunkelgrünem Tuch sticken musste. „Das war schwierig, das ging nur bei Tageslicht“, sagt sie. Außerdem sind noch bestickte Tischtücher zu sehen oder eine fast lebensgroße Sonnenblume. „Es ist ein teures Hobby“, sagt Angelika Mevius. Das Material ist teuer, viel teurer als früher. Verkaufen will sie ihre Arbeiten aber auch gar nicht.

Klöppeln – Kunst mit viel Fingerspitzengefühl

Gleich neben den Stickereien sind feine Klöppelarbeiten zu sehen. „Wir wollen hier zeigen, dass man nicht nur Tischdecken klöppeln kann“, sagt Christel Goldack, die mit den Mitgliedern ihrer Wismarer Klöppelgruppe viele Stücke in den Vitrinen ausgestellt hat. 1982 habe sie selbst mit dem Klöppeln angefangen, seit 1987 leitet sie den Klöppelzirkel – bis heute. Auch das Klöppeln, bei der feine Fäden kunstvoll verknüpft werden, ist eine Arbeit, bei der viel Geduld gebraucht wird. Mehr als 100 Stunden dauere es, bis ein Deckchen fertig ist. Im Kreisagrarmuseum sind aber auch modernere Arbeiten zu sehen, wie „Tag und Nacht“ – eine Klöppelarbeit zum Hängen, die eine wache und eine schlafende Frau zeigt. Wer aus dem Klöppelzirkel welche Arbeit gefertigt hat, wollten die Damen extra nicht ausweisen, sie stellen als Gruppe aus. „Wir haben mehrere Stunden für den Aufbau gebraucht“, berichtet auch Brigitte Bandelin.

Brigitte Bandelin und Christel Goldack von ihren Klöppelarbeiten im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Quelle: Michaela Krohn

Quilts – mehr als nur Decken

Im Kontrast zu den mitunter sehr kleinen filigranen Klöppelarbeiten stehen die großen Quilts, die an den Wänden hängen. Die Quilterin Angelika Kaal aus Wessin bei Crivitz stellt zwei große Quilts aus. Beide haben fast zwei Quadratmeter Fläche und sind aus vielen verschiedenen Stoffen zusammengestellt. Auch kleinere Arbeiten von ihr sind zu sehen. Auch die Damen der Mühlenquilter in Dorf Mecklenburg sind vertreten. Auch sie hängen an der Nadel und verbrauchen viel Stoff, wie sie selber zugeben. Dabei ist ein ganzer Zoo entstanden und viele weitere Ideen wurden in Textilien umgesetzt.

Geschichte der Landwirtschaft im Museum Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg wird vom Landkreis Nordwestmecklenburg getragen. Seit 1978 wird die Entwicklung der Landwirtschaft mit Exponaten aus der näheren Umgebung dargestellt. Fast alle Aspekte der Feldwirtschaft und der Viehhaltung sowie der Lebensmittelproduktion werden im Zusammenhang des dörflichen Lebens angesprochen. Einer der Schwerpunkte liegt auf der Zeit von 1945 bis etwa 1990. Das Kreisagrarmuseum ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Auch Museumsleiter Björn Berg zeigt sich begeistert von der Vielfalt der Arbeiten. „Es ist schön so viel Verschiedenes bei uns im Museum zu sehen“, sagt er – unter anderem einen preisgekrönten Quilt. Auch der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern habe schon sein Interesse an der Volkskunst angemeldet. Zudem soll die Ausstellung auch in Bergen auf der Insel Rügen zu sehen sein. Im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg ist die Sonderschau, die nur der Auftakt zu weiteren Ausstellungen mit Textilien im Mittelpunkt sein soll, noch bis zum 27. September.

Von Michaela Krohn