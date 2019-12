Mit Tatort-Kommissar: Dieser düstere ZDF-Krimi wird gerade in Wismar gedreht

Wismar

Im dunkelroten Bademantel und bewaffnet mit einem großen Kerzenleuchter aus Messing schleicht Harald Krassnitzer im Gewölbekeller der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar umher. Er entdeckt vier Schurken, die gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Um sie herum: Etwa 30 Leute, die für Kameras, Kabel, Ton, Maske und was sonst noch alles für einen Fernsehfilm nötig ist, verantwortlich sind. Krassnitzer – bekannt als Wiener „Tatort“-Kommissar – spielt den Pfarrer Manfred Bahnert für einen ZDF-Krimi, der im nächsten Jahr ausgestrahlt wird. Gedreht wird hauptsächlich in Proseken und in Wismar.

Pfarrer trifft auf Panzerknacker

Und das passiert im Film: Pastor Manfred Bahnert ( Harald Krassnitzer), unbequem und politisch engagiert, wurde erst kürzlich in eine kleine Gemeinde versetzt. Dort wird er eher kritisch beäugt. Mit ihm aufs Land gezogen sind auch der 14-jährige Sohn Marius (Johannes Geller) und Ehefrau Claudia ( Ann-Kathrin Kramer), die nur mitgekommen ist, weil sie die Apotheke im Ort übernehmen konnte. Zu Besuch bei den Eltern ist das Sorgenkind der Familie, die erwachsene Tochter Svenja (Sofie Eifertinger), die Drogenprobleme hat und nur nach Hause kommt, wenn sie Hilfe braucht.

Dreharbeiten zum ZDF-Krimi „Ohne Ausweg“ im Gewölbekeller der Heilig-Geist-Kirche in Wismar: Regisseur Thorsten Näter bespricht mit Dirk Borchardt, Leonard Carow, Thomas Lawinky und Thomas Sarbacher (v. l.) die nächste Szene. Quelle: Michaela Krohn

Zur gleichen Zeit brechen vier Strafgefangene aus einer Haftanstalt in Hamburg aus. Einer von ihnen hat vor Jahren einen Diamantenraub begangen und seine hochkarätige Beute in einer baufälligen Kirche versteckt. Es ist die mittlerweile restaurierte Pfarrkirche Bahnerts. Bei der Flucht wird der Diamantendieb verletzt und stirbt, bevor er das genaue Versteck preisgeben kann. Bei der Suche nach den Diamanten werden seine drei Komplizen ( Thomas Sarbacher, Dirk Borchardt, Leonard Carow) von Bahnert überrascht. Sie überwältigen ihn und zwingen die Familie, bei der Suche zu helfen. Die Situation, die sich – unbemerkt von der Gemeinde – über Tage hinzieht, spitzt sich dramatisch zu.

Aufwendiger Filmdreh in Wismars Altstadt

Ein Filmdreh wie dieser ist aufwendig. Für den ZDF-Film, der als Psychothriller angekündigt wird, stehen insgesamt etwa 35 Leute vor und hinter der Kamera – und fast alle tummeln sich irgendwie gleichzeitig im doch sehr beengten Gewölbekeller der Heilig-Geist-Kirche in Wismar. Dort wird die Schlüsselszene für den Film gedreht, in der die vier Schurken auf den Pfarrer treffen. Vor jeder Szene wird per Funk an die Außencrew „Straße bitte sperren“ durchgegeben. Denn später darf im Film kein Autolärm zu hören sein – schließlich spielt die Geschichte auf dem Land. Rund um die Heiligen-Geist-Kirche in Wismar sind zudem zahlreiche Autos und Transporter geparkt – zum Beispiel für Maske, Catering, Kostüm.

Drehbuchautor und Regisseur Thorsten Näter schaut sich die eben gedreht Szene im Gewölbekeller der Heiligen-Geist-Kirche Wismar an. Quelle: Michaela Krohn

Produktionsleiter Michael Bauernfeind berichtet: „20 von insgesamt 21 Drehtagen verbringen wir in Mecklenburg.“ Die Kirche und das Gemeindehaus in Proseken dienen als Kulisse – und eben der Gewölbekeller der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar. Eine der nächsten Szenen wird im Lokal „Nikolaiblick“ gedreht. Auch eine Apotheke musste das Drehteam für eine Szene finden, das allerdings in Wismar ohne Erfolg. Fündig ist die Crew in Schwaan geworden. Die Ausbruchsszene aus dem Gefängnis wird in Kiel gedreht.

Schauspieler Thomas Lawinky : Ich sterbe in jedem zweiten Film

Ziemlich früh muss sich Schauspieler Thomas Lawinky vom Team verabschieden. „Ich sterbe in jedem zweiten Film, den ich drehe“, sagt er. Und auch in „Ohne Ausweg“ passiert genau das. Er sei quasi Profi im Sterben. „Ich wollte schon lange mit Regisseur Thorsten Näter arbeiten. Jetzt ist es endlich so weit.“ Dass er auch hier wieder „sterben“ muss, sei zwar auch ein bisschen frustrierend, Thomas Lawinky nimmt es dennoch gelassen und nimmt sich nach Schluss der Szene erst mal einen Kaffee am Catering-Wagen.

Kümmern sich um die Verpflegung des Drehteams: Catering-Chef Patrick Degbe und Martina Fritz. Quelle: Michaela Krohn

Dort ist Patrick Degbe der Chef, Unterstützung bekommt er von Martina Fritz, die in der Nähe von Wismar lebt. „Heute gibt es Spaghetti carbonara“, berichtet sie. Weil nie so richtig klar ist, wann Drehpause ist, muss es schnell gehen und gut vorbereitet sein. Frische Brötchen gibt es übrigens vom Wismarer Bäcker Tilsen.

Bis zum 3. Dezember wird noch für „Ohne Ausweg“ gedreht. Ausgestrahlt wird der Film vermutlich erst im Herbst 2020.

