Mit „Wismar plus“ können Wismarer und Urlauber 68 Euro sparen

Wismar

Spätestens zum 20. März sollen in MV fast alle Corona-Auflagen entfallen. Das öffentliche Leben kann wieder Fahrt aufnehmen.

Da passt es, dass das Couponheft „Wismar plus“ neu auf den Markt kommt. Mit dem Angebot der städtischen Tourismuszentrale in Zusammenarbeit mit Partnern können Wismar und Gäste bis zu 68 Euro sparen.

Im Preis von 12 Euro sind 3 Angebote für 13 Euro enthalten

Das Heft kostet zwölf Euro, ist für das gesamte Kalenderjahr gültig und nicht personengebunden. „In dem Preis ist eine öffentliche Stadtführung, ein Besuch der Aussichtsplattform von St. Georgen und der 3D-Film ‚Bruno Backstein‘ in St. Marien schon enthalten“, so Tourismus-Amtsleiterin Sibylle Donath.

Allein für diese drei Leistungen beträgt die Ersparnis 13 Euro. Zusätzlich können beliebig viele eigene Kinder von Couponheft-Nutzern im Alter bis zu 16 Jahren diese drei Angebote kostenfrei nutzen. Ersparnis pro Kind: fünf bzw. zwei Euro.

Nach der Zustimmung der Bürgerschaft am letzten Donnerstag wurde der Druckauftrag umgehend ausgelöst. Anfang/Mitte März werden die Hefte für den Verkauf erwartet.

Mit Wismarer Heft lassen sich bis zu 68,65 Euro sparen

Sibylle Donath: „Wir wollen, das mit dem Couponheft mehr touristische Angebote der Stadt und der privaten Partner genutzt werden.“ Mit „Wismar plus“ lassen sich rein rechnerisch maximal 68,65 Euro sparen, der Verkaufspreis von zwölf Euro für ein Heft ist bereits angezogen.

22 Schnäppchen Diese 22 Leistungen werden mit dem Couponheft angeboten: Stadtführung, Aussichtsplattform St. Georgen, 3D-Film St.-Marien-Kirchturm, NosferaTour, Nosferatu-Open-Air, Theatersommer, Fledermaus-Führungen, Kirchenkino St. Georgen, Marienkino, Turmführung St. Marien, Schabbell-Museum, Theater, NDR-Konzerte, Hanse-Sektkellerei, Adler-Schiffe, Wonnemar, Phantechnikum, Tierpark, Wismars Lieblinge, Nahbus, MS Stadtrundfahrten, Hanse City Tours.

Das Schabbell, das Marienkino, der Tierpark, das Theater und die NDR-Konzerte locken mit reduzierten Eintrittspreisen. „Wismars Lieblinge“ gewähren einen Nachlass bei Erreichen eines Mindestumsatzes. Die Hanse-Sektkellerei bietet die Besichtigung des Gewölbes einschließlich Sektproben ermäßigt an.

Die Adler-Schiffe stellen einen 10-Prozent-Rabattgutschein aus, das Phantechnikum und das Wonnemar bieten einen ermäßigten Eintritt. Das Angebot von Nahbus beinhaltet eine ermäßigte Tageskarte für Familien. Die MS Stadtrundfahrten GmbH beteiligt sich mit einer Ermäßigung von nun fünf Euro und Hanse City Tours bietet zwei Euro Nachlass auf den Ticketpreis an. Neu ist eine Turmführung in St. Marien zum ermäßigten Preis.

Angebote spiegeln zwei Jubiläen der Hansestadt wider

Die beiden Jubiläen „20 Jahre Welterbe“ und „100 Jahre Nosferatu“ spiegeln sich in „Wismar plus“ wider. So sind die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern mit einer Ermäßigung auf den Ticketpreis für das Nosferatu-Open-Air am Alten Hafen am 9. September im Heft vertreten. Zudem sind die Aufführungstermine des Theatersommers in St. Georgen „Nosferatu – Ein Drehtag des Grauens – Klappe die Zweite“ mit einer Vergünstigung berücksichtigt.

Einen weiteren Preisnachlass erhält der Karteninhaber bei Teilnahme an einer „NosferaTour“, einer geführten Inszenierung durch die Altstadt von Wismar mit Großfiguren und auch bei der Teilnahme an einer thematischen Fledermaus-Führung, die speziell für das Jubiläumsjahr aufgelegt werden. Anlässlich des Filmjubiläums werden in St. Georgen die Vorführungen des Stummfilmklassikers Nosferatu musikalisch inszeniert. Für dieses besondere Kirchenkino profitieren Karteninhaber ebenfalls von einem ermäßigten Tarif.

Traditionssegler nicht dabei

Die Fördervereine der Traditionssegler Poeler Kogge und Atalanta machen beim Couponheft mit Verweis auf die schlechtere wirtschaftlichen Lage nicht mit.

Langfristig strebt die Tourismuszentrale eine jährliche Mindestverkaufszahl von 500 Stück an. Erhältlich sind die Couponhefte in der Tourist-Information in der Lübschen Straße 23a sowie in Hotels, die „Wismar plus“ in Arrangements für den Gast einbetten.

Im Gespräch ist die Einführung eines digitalen „Gäste-Card-Systems MV“. Je nach Umsetzungsstand dieses landesweiten Gästevorteilsprogramms wird auch die Fortsetzung des Wismar-plus-Couponheftes nachhaltig beeinflusst. Die Hansestadt sieht eine Beteiligung im Programm der Gäste-Card MV insgesamt sehr positiv. Das Wismarer Couponheft erscheint 2022 in der siebten Auflage.

Von Heiko Hoffmann