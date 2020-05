Mit dem Rad durch die ehemalige Künstlerkolonie Drispeth

Dambeck/Bad Kleinen

Eine Mühle mitten im Nirgendwo, drumherum Wiesen und Äcker – und davor: ein blühender Skulpturengarten. Geschaffen hat ihn Detlef Kempgens. Die Windmühle von 1863 dient dem Bildhauer und Grafiker schon seit Jahrzehnten als Atelier. Zu Gesicht bekommen ihn die Radler, die am Pfingstsonnabend bei ihm Station machen, allerdings nicht. „Wir dürfen uns aber trotzdem hier umschauen“, versichert Andreas Kelch. Er hat zu einer „Kunst offen“-Radtour eingeladen. 32 Einheimische und sogar Urlauber treten in die Pedale.

Nur eine Tour im Jahr

„Mit so vielen Leuten haben wir nicht gerechnet“, freut sich der Tour-Chef. Wir, das sind er, der vorneweg fährt, und Ulrich Zimmermann, der hinten für Sicherheit sorgt. Beide Männer engagieren sich beim Heimatverein Bad Kleinen. Der hat früher drei Radtouren im Jahr angeboten, nun ist es nur noch ein Ausflug. Und der kommt an. Auch weil er zu Orten führt, die vielen nicht so bekannt sind – wie die Mühle in Dambeck.

Die Radler sind begeistert vom urigen Ambiente, von den Skulpturen aus Stein und Holz und davon dass, sie neugierige Blicke durch die Fensterscheiben werfen dürfen. Das wagen auch die Freundinnen Monika und Marlies. Sie wohnen gar nicht so weit weg – in Beidendorf. „Trotzdem wussten wir nicht, dass es so etwas Schönes hier gibt“, sagen sie. Die Tour gefalle ihnen „super“. Dazu gibt es strahlenden Sonnenschein und hellblauen Himmel. „Mehr geht nicht“, sind sich die Frauen einig.

32 Kilometer, fünf Stationen

Auch Gerd Bröhan aus Hamburg und Bettina Merkel aus Niedersachsen gefällt an der Mühle gut. Die Gegend um Wismar kennen die Urlauber schon gut, aber nicht die am Schweriner See. Die Tour sei landschaftlich sehr abwechslungsreich und angenehm zu fahren, „weil die Wege gut ausgebaut sind.“

Insgesamt 32 Kilometer werden zurückgelegt und fünf Stopps eingelegt. Die Dambecker Windmühle ist die dritte Station. Bis in die 1960er Jahre ist sie in Betrieb gewesen. Danach hat sie Detlef Kempgens in Atelier und Wohnung umgewandelt und zu Ausstellung mit Plastiken, Malereien und Graphiken eingeladen.

Buch von Christa Wolf

Zu DDR-Zeiten haben in der Gegend viele kreative Köpfe gelebt – in der Künstlerkolonie Drispeth, gegründet in den 1970er-Jahren. Christa und Gerhard Wolf, Helga Schubert, Johannes Helm, Joachim Seyppel, Werner Lindemann, Daniela Dahn, Joochen Laabs und andere sind rund um die Dörfer Drispeth und Dambeck zuhause gewesen. Viele sind weggezogen, andere verstorben. Christa Wolf, die mit ihrem Mann in Alt Meteln gewohnt hat, erzählt vom Leben in der Kolonie in ihrem Buch „Sommerstück“.

60 Künstler dabei Insgesamt 60 Künstler aus Wismar und Nordwestmecklenburg haben sich in diesem Jahr an der Aktion „Kunst offen“ beteiligt. Eigentlich hatten 128 Töpfer, Maler, Grafiker, Bildhauer, Filzer und Drechsler zugesagt ihre Werkstätten und Ateliers für neugierige Besucher zu öffnen, doch wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abstands- und Hygieneregeln zogen sie ihre Teilnahme wieder zurück. Die Besucher finden die Orte, die mitmachen, im Internet oder durch die gelben Schirme, die an den Eingängen aufgestellt werden.

Auch heute gibt es noch einige Ateliers in der Umgebung: Zu ihnen gehört die Töpferei Dambeck. Dort halten die Radler ebenfalls an und „sie haben sogar etwas gekauft“, freut sich Inhaberin Christiane Gregorowius. Die aus Sachsen-Anhalt stammende Töpferin hat den Tag der offenen Töpferei vor zwölf Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern geholt. An der Aktion beteiligt sie sich immer – genau wie an „Kunst offen“. Für die Radler hat sich die Keramikerin einmal an die Drehscheibe gesetzt und die Funktion des Brennofen erklärt. Aus dem holt sie Tassen, Vasen, Kelche, Schalen.

Sache mit wenig Aufwand

„Kunst offen“ ist für die Dambeckerin „eine nette Sache mit wenig Aufwand“, sagt sie. Normalerweise verkauft Christiane Gregorowius ihre Produkte in einem Laden in der Buschstraße 17 in Schwerin. „Tongrube“ heißt der. „Und ich bin auf vielen Märkten unterwegs“, erzählt sie. Das sei anstrengender als zuhause Gäste zu empfangen. Deswegen liebe sie „Kunst offen“.

Schon am Eingang sind einige ihrer Kunstwerke zu sehen – bunt geschmückt mit Blumen vom Sonnenhof Dalliendorf. Dort verkauft Hanna Dittrich regionale Pflanzen der Saison – zurzeit sind das Salomonsiegel, Lupinen, Margeriten, Katzenminze und Wolfsmilch. Ein Strauß kostet ab 10 Euro. Mit einer Vase von Christiane Gregorowius etwas mehr. Die Frauen sind befreundet.

„Mit den Blumen kommen die Töpfe noch etwas besser zur Geltung“, sagt Hanna Dittrich. In wenigen Tagen fängt sie in der Natur- und Waldkita „ Dambecker Seen“ an zu arbeiten. Ihre Blumen will sie trotzdem weiter verkaufen – dann im Nebenerwerb. Auch Arrangements und Gestecke für Hochzeiten und Geburtstag bietet sie an. Telefonische Bestellung sind montags bis freitags von 16 bis 18.30 Uhr möglich.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder