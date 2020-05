Mit diesen Corona-Hilfen springt die Wismarer Politik Gastronomen und Händlern zur Seite

Wismar

Für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 sollen wegen der Corona-Krise Lockerungen bei der Sondernutzungssatzung möglich sein. Dazu müssen die Betroffenen Anträge beim Bauamt stellen. Das ist ab sofort möglich, so Bausenator Michael Berkhahn ( CDU).

Die Satzung regelt unter anderem das Aufstellen von Tischen und Stühlen vor den Gaststätten. Nun soll der Bürgermeister prüfen, „welche Möglichkeiten es gibt, den gastronomischen Einrichtungen und Einzelhandelsunternehmen mehr öffentliche Flächen zur Verfügung zu stellen“.

Politik ist sich einig

Für die Lockerungen hat sich die Bürgerschaft auf Antrag von SPD, Linke, CDU, FDP und FWF am Donnerstagabend ausgesprochen. Auch Grüne und AfD haben dafür gestimmt. Damit will sich die Wismarer Politik gemeinsam zum Tourismus, Einzelhandel und zur Gastronomie in der Hansestadt bekennen. Die Probleme für die Unternehmen und Beschäftigten dieser Branchen infolge der Corona-Pandemie werden damit ausdrücklich anerkannt.

Die Lockerungen sind nur möglich, wenn zum Beispiel der Auto- und Fußgängerverkehr nicht gestört und Rettungswege nicht verstellt werden.

Keine Zusatzkosten

Als zweiter wichtiger Punkt wurde beschlossen, dass für die zusätzlich beantragten Flächen keine Gebühren erhoben werden. „Die Idee dahinter ist ein Nachteilsausgleich, weil zum Beispiel die beantragten Flächen wegen der Abstandsregelungen durch Corona nicht wie üblich genutzt werden können“, so Michael Tiedke ( SPD). Im Antrag wird dazu auf Paragraf 13 Absatz 4 der Sondernutzungssatzung verwiesen. Dort ist geregelt, dass auf Antrag von einer Gebührenerhebung aus sogenannten Billigkeitsgründen abgesehen werden kann.

Signal an Gastronomie

„In der derzeitigen Situation gibt es eine Reihe von Vorgaben für die Einhaltung von Abständen und Hygienevorschriften für Einzelhändler und Gastronomen. Diese Vorgaben schränken deren Möglichkeiten ein, Gäste zu empfangen und zu bewirten und Waren auszustellen“, begründen die Einreicher ihren Antrag. Hans-Martin Helbig ( CDU) sieht darin ein „Signal an die Gastronomie“ und eine Lösung für Härtefälle.

Bei einem Café in der Krämerstraße zum Beispiel erscheint die Erweiterung um einige Tische deutlich einfacher als in der Straße an der Schweinsbrücke. Dort ist es wesentlich beengter. Bausenator Berkhahn verspricht eine zügige Klärung, sobald ein Antrag vorliegt.

Nutzung des Marktplatzes

Die Diskussion könnte noch an Fahrt gewinnen. Denkbar ist, dass Gastronomen den Marktplatz als zusätzliche Fläche für den Außenbereich beantragen. Die Idee ist nicht neu. Weil dann Parkplätze entfallen würden, müsste dies die Bürgerschaft beschließen. René Fuhrwerk (Grüne) brachte schon mal ins Spiel, Parkplätze in der Altstadt für die Gastronomie zu nutzen.

Nicht alles beschlossen

Weniger erfolgreich war ein Antrag der Linksfraktion zu Corona-Hilfen. Der zielte unter anderem darauf ab, dass der Bürgermeister darauf hinwirken soll, dass die Sparkasse die Zinsen für Kontoüberziehungen auf bestimmte Zeit senkt. Dafür gab es ebenso wenig eine Mehrheit wie für das Ansinnen, dass kommunale Unternehmen für die Dauer der Corona-Krise auf Preis- und Gebührenerhöhungen verzichten.

CDU : Kein Überbietungswettbewerb

Weitere Punkte zielten auf die finanzielle Unterstützung von ehrenamtlichen Initiativen während der Krise und Sportvereine ab. Auch dafür gab es keine Mehrheiten. Tom Brüggert ( CDU) mahnte Augenmaß an und wandte sich gegen einen Überbietungswettbewerb. Es sollten keine übertriebenen Hoffnungen geweckt werden. Andererseits leiste die Stadt – zum Beispiel mit der Sportförderrichtlinie – schon einiges für die Allgemeinheit.

Diskussion um Bettensteuer

Der ebenfalls geforderte Verzicht auf die Übernachtungssteuer bis Ende des Jahres wird im Finanzausschuss behandelt. Mit der Bettensteuer, die ausschließlich der Übernachtungsgast zahlt, hat die Hansestadt 2018 rund 503 000 Euro eingenommen, im letzten Jahr rund 580 000 Euro und im ersten Quartal 2020 etwa 150 000 Euro.

René Domke ( FDP) lobte die Linken für den Vorstoß. Wismar stehe im Wettbewerb mit anderen Städten. Darum sei es gut, auf die Steuer zu verzichten. Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) verwies auf die steigenden Zahlen der Buchungen. Die Logik erschließe sich ihm daher nicht. Auch Bernhard Schubach (Piraten) glaubt, dass die Steuer keinesfalls die Touristen von einem Hotelaufenthalt in Wismar abhält.

Von Heiko Hoffmann