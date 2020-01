Mit einem Promille in Niendorf unterwegs: Auto landet in Dorfteich

Wismar

Das Auto eines Betrunkenen ist Dienstagnacht in einen Dorfteich in Niendorf an der B 106 ( Landkreis Nordwestmecklenburg) gelandet. Der Fahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaum und einem Bushaltestellenhäuschen.

Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und landete im Dorfteich. Der 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus in Wismar gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille.

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Von OZ