Mit wirbelndem BH – Wismarer Plattsnacker zeigen ein neues Stück

Mit Brautschleier steht Martha im alten Laden ihres verstorbenen Mannes. Das Brautkleid fehlt noch bei den Proben der Niederdeutschen Bühne. Lisa Kuß spielt die Witwe. „Sech mal, woso hest du denn dien Brutkleed an?“, fragt ihre Freundin Hanna alias Marita Swars.

„Melanklüterich“

Sie kennt selbst die Antwort: „Du wusst mal wedder to dien’n Hans, heff ick recht? Heste du di wedder to’n Starwen henlecht?“ Martha ist „melanklüterich“ nach dem Tod ihres Mannes. Kein Lebensmut, keine Lebenslust. Eine intensive Rolle für Lisa Kuß.

Marthas Sohn, der Dorfpastor ist sauer, auch weil sie regelmäßig den Gottesdienst verpasst: „ Watt sall dat Theater? Woans sall ick an’n Sünndag up de Kanzel prädigen, wenn ick übber doran denken möt, wat mien Mudder doot in’t Bett liggen det.“

Spitze Dialoge

Und dann kommen sie, die Dialoge und Spitzen. „Dien Prädigten wiern vörher ok nich besünners lebennig!“ Siggi kommentiert so frech. Eigentlich sollte Siggi eine Frau sein, aber durch eine Erkrankung im Team musste schnell umdisponiert werden. Nun ist Siggi der homosexuelle Freund der alten Dame.

Ayk Leineke (38) ist spontan für die Rolle eingesprungen und lernt derzeit kräftig die Texte. Noch hat die Souffleuse viel zu tun, aber nicht nur bei ihm. „Ich bin ja von Anfang an dabei als Regieassistent“, erzählt er in der Probenpause. Bühnenerfahren ist er sowieso. Aber die Rolle hat es in sich.

Spontane Neubesetzung

Ayk Leineke lacht: „Der Text ist das geringste Problem. Ich soll einen homosexuellen Mann spielen, ohne dass es tuntig wirkt.“ Regisseurin Katharina Waldmann, genannt Seidel gibt ihm Recht: „Einen Betrunkenen oder einen Schwulen überzeugend zu spielen, ist unglaublich schwer.“

Aber es geht. „Dank unserer guten Regisseurin“, so Ayk Leineke. Auch im letzten Stück „De Dood vun de Yuccapalm“ stand er als einer der Hauptdarsteller auf der Bühne. Nun wird es „Lütt Paris“, ein Schwank von Stefan Vögel nach dem Film „Die Herbstzeitlosen“.

„Die Herbstzeitlosen“

Die Geschichte ist schnell erzählt. Seniorin Martha hat ihr ganzes Leben im Dorf verbracht. Der Mann ist verstorben, der Sohn erwachsen, das Leben scheint ohne Sinn. Der familieneigene Tante-Emma-Laden lohnt sich nicht mehr, Sohn Walter, der Dorfpfarrer, will ihn für seine Bibelgruppe. Die Freundinnen – Siggi (Ayk Leineke) zählt auch als Mann dazu – machen sich Sorgen um die depressive Martha.

Vom Bürgermeister bekommt die gelernte Schneiderin eine Aufgabe: eine neue Vereinsfahne nähen. „As Börgermeister betahl ick höchstpersönlich. Ut de Gemeindekass!“, kommentiert er, gespielt von Detlev Kuß.

Jugendtraum im Seniorenalter

Doch beim gemeinsamen Stoffeinkauf in der Großstadt erinnert sich Martha plötzlich an ihren Jugendtraum: eine eigene Dessous-Boutique mit selbst entworfener Wäsche. Die könnte doch super in den alten Laden passen!

Das passen dem Pastor und dem Bürgermeister nicht, sie erklären das Damenkränzchen für nicht mehr zurechnungsfähig! Und die drehen richtig auf und verbreiten mit viel Humor die gute Nachricht des Stücks: Man ist nie zu alt, die Lebensträume umzusetzen!

Drei Vorstellungen in Wismar geplant

Premiere ist am 14. März (19.30 Uhr), am 15. und 22. März sind jeweils um 16 Uhr weitere Vorstellungen im Wismarer Theater geplant, dazu am 17. Oktober zur gleichen Zeit. Karten gibt es unter anderem im Service-Center der Ostsee-Zeitung in der Mecklenburger Straße 28 sowie in der Wismarer Tourist-Information.

Stadt und VR-Bank unterstützen Niederdeutsche Bühne Wismar

