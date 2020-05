Mitarbeiter des Wismarer Seehafens unterstützen die Tafel

Wismar

Detlef Lohne hat eine Maske immer parat. Auch bei der Scheckübergabe im Wismarer Seehafen unter freiem Himmel trägt er einen Mund-Nasen-Schutz. Trotzdem ist ihm anzusehen, wie sehr er sich freut: Seine Augen strahlen, als er das Formular im XXL-Format entgegennimmt. 2228,17 Euro ist darauf in großer Schrift zu lesen. So viel Geld spenden die Mitarbeiter und Mitglieder des Betriebsrates an die Wismarer Tafel.

Den Tafel-Betrieb hält Detlef Lohn mit seinen Mitstreitern am Laufen – auch in der Corona-Zeit. Die hat die Vereinsarbeit schwieriger gemacht, umso glücklicher ist der Poeler über die große Hilfsbereitschaft der Wismarer und Nordwestmecklenburger. „Es ist toll, dass wir immer wieder Spenden bekommen, das macht uns sehr glücklich und zeigt, dass unsere Arbeit geschätzt wird“, sagt Detlef Lohne.

Altes Sozialkonto aufgelöst

Das Spendengeld des Seehafens stammt von der Auflösung eines alten Sozialkontos. Damit es auch in die richtigen Hände kommt, „haben wir uns vorher vor Ort selber ein Bild gemacht“, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Aldo Mampe. Er und seine Kollegen hätten sehen wollen, wer von den Lebensmittelspenden profitiert und wie das Team arbeitet. „Der Besuch hat uns überzeugt, dass wir einen guten Verein unterstützen“, betont Aldo Mampe.

Nach einer mehrwöchigen Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie ist die Tafel-Ausgabestelle am Holzdamm 4 wieder geöffnet. Vor der Viruszeit sind dort 2000 bedürftige Menschen, darunter 250 Kinder und viele Rentner, mit Lebensmitteln versorgt worden. Einzelpersonen bezahlen für eine Kiste fünf Euro, Familien vier Euro.

Komplett-Öffnung ab 25. Mai

Mittlerweile ist die Ausgabetheke verbreitert und ein Spuckschutz installiert. Und da sich einige junge Helfer gefunden haben, kann die Tafel ab dem 25. Mai wieder komplett öffnen. Vorerst kann immer nur eine Person hineinkommen (noch keine Kinder). Sitzplätze im Außenbereich gibt es nicht. „Von den Menschen, die auf unseren Listen stehen, ist niemand gestrichen worden“, berichtet Detlef Lohne. Neue Anmeldungen können erst ab Donnerstag, den 11. Juni, von 10 bis 12 Uhr entgegengenommen werden.

Alle Kunden, die am 16. März angemeldet waren, können am 25. Mai ihre Lebensmittel ab 12 Uhr abholen. Passendes Geld ist mitzubringen, Masken müssen getragen werden.

