Wismar

Bei MV Werften in Wismar laufen die Arbeiten am neuen Kreuzfahrtriesen „ Global Dream“ auf Hochtouren. Da die Parkplatzkapazitäten bei der Werft für die zusätzlich benötigten Fachkräfte und externe Partnerfirmen nicht ausreichend sind, ist ein Teil des Parkplatzes am Bürgerpark als zusätzliche Parkmöglichkeit für die Mitarbeiter angemietet worden.

Von dort gibt es einen Shuttle-Service, der die Arbeiter mit dem Bus zur Werft bringt. Das Unternehmen Nahbus bietet seit vergangener Woche diesen Service an. Der Shuttle pendelt zwischen dem Parkplatz am Bürgerpark und der Werftstraße hin und her. Dafür sind drei Sonderhaltestellen eingerichtet worden – auf dem Parkplatz am Bürgerpark, vor dem Werftgelände am Tor 1 (Haupttor) sowie vor dem Gebäude 87 (Nähe Haupttor 2), wo auch gewendet wird. Für den Werkspendelverkehr der Frühschicht fahren zwei Nahbus-Busse zeitversetzt von 5 Uhr bis 7 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

„Wir freuen uns über die Kooperation mit Nahbus. Der Werft-Shuttle ist ein wichtiger Bestandteil des Verkehrskonzepts rund um die Werft“, sagt Peter Fetten, Geschäftsführer der MV Werften.

Von Kerstin Schröder