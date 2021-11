Wismar

„Jetzt geht es los, jetzt fangen wir an (...) Wir haben lang genug gewartet, jetzt hält uns gar nichts mehr“, hallte es am Mittwoch aus den Boxen, die in der Sporthalle der Grundschule am Friedenshof aufgebaut waren. In der Tat können diese Zeilen wortwörtlich genommen werden, denn viele Entbehrungen mussten die Kinder in Zeiten von Corona ertragen, auch in der Schule: Sie durften lange Zeit nicht singen und keinen Sport treiben.

„Deshalb wollten wir ihnen etwas Schönes bieten“, erklärt Birgit Krüger, die Schulleiterin der Grundschule am Friedenshof. Und so gab es am Mittwoch für die Erst- und Zweitklässler sowie für die Mädchen und Jungen der Diagnoseförderklasse eine ganz besondere Unterrichtsstunde mit Musik und Bewegung.

Kindermusiker Oliver „Olli“ Ehmsen sang und tanzte mit den Kindern der Grundschule am Friedenshof. Quelle: Jana Franke

Zu Gast war Oliver Ehmsen, dessen Stimme aus den Boxen drang. Der 42-Jährige ist Grundschullehrer in Hamburg und geht einen Tag in der Woche – immer mittwochs – auf Tournee. Mehrere Grundschulen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern besucht er, um mit den Kindern unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ zu singen – übrigens eigens komponierte Lieder – und sie zum Bewegen zu animieren.

Im Mittelpunkt steht die Vielfältigkeit der Kinder. Sind sie auch verschieden und anderer Herkunft – Musik ist es unter anderem, die sie vereint. Und nicht nur das. Als Musiklehrer weiß Oliver Ehmsen auch, dass Musik im Zusammenhang mit Bewegung die Sinne fördert. Seit 15 Jahren ist er mit Freude Musiklehrer, Kinderliederkomponist und Chorleiter.

Diese Freude bekamen am Mittwoch auch die Grundschüler zu spüren. „Olli“, wie er sich nennt, sang, spielte Keyboard, tanzte, hüpfte, sprang – und steckte die Kinder mit seinem Enthusiasmus an. Die hatten jede Menge Spaß. Eine Wiederholung gefällig? Die Mädchen und Jungen hätten jedenfalls nichts einzuwenden.

Von Jana Franke