Um auch den Angestellten in der Lebensmittelbranche die Chance auf eine Corona-Impfung zu ermöglichen, bietet das Wismarer Impfzentrum einen Sondertermin am 14. Mai an. Von 19 bis 22 Uhr gibt es dann die Chance, sich mit Moderna impfen zu lassen. Wie Sie an einen Termin kommen, erfahren Sie hier.