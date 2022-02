Mobile Bäckerei rund um Bad Kleinen: Marion Dube ist mehr als eine Brötchenverkäuferin

Bad Kleinen

Der Duft nach frisch gebackenen Brötchen und Brot wabert aus der Backstube Stüdemann in Bad Kleinen. Obwohl es noch vor sechs Uhr ist, hat Marion Dube bereits ein Lächeln im Gesicht. Ein Käffchen und ein kurzer Plausch mit Kollegin Stefanie Trensch, dann schnappt sich die 57-Jährige einen Korb mit Brötchen und beginnt, ihren Transporter zu beladen.

Seit 20 Jahren fährt Dube mit einem Verkaufswagen durch Westmecklenburg und bietet Brötchen, Brot, Kuchen und weitere Lebensmittel an: Butter, Mehl, Zucker und Salz, ja sogar Sekt und das eine oder andere Schnäpschen hat die mobile Verkäuferin an Bord.

„Wer keine andere Möglichkeit hat, kann sich bei uns mit dem Wichtigsten eindecken“, sagt Dube. Davon machten oft Ältere Gebrauch, die in ländlichen Regionen lebten und sonst von ihren Kindern versorgt würden. Dass sie dafür oft schon vor Sonnenaufgang unterwegs ist, stört Dube nicht. „Mein Wecker klingelt täglich um halb vier. Aber das macht mir nichts mehr aus“, sagt sie und lacht. Ihre fröhliche Art kommt bei den Kunden gut an. Zwischen 80 und 130 sind es im Schnitt pro Tag. Fast alle sind Stammkunden.

Verkäuferin, Kummerkasten und Seelentrösterin

„Guten Morgen, einmal Standard?“, fragt Dube einen älteren Herren, der mit Hausschlappen und Bastkorb an der Straße steht und die 57-Jährige bereits erwartet. Es ist Karl-Friedrich Wöllert, der eingehend die Auslage betrachtet und dann Pudding, Butter, Kuchen und ein kleines Brot ordert. „Nur ein kleines?“, wundert sich Dube. Inzwischen kennt sie ihre Käufer und deren Gewohnheiten gut. „Viele duzen mich und erzählen mir auch Privates. Ich merke sofort, wenn ihnen etwas auf dem Herzen liegt“, sagt sie. Oft ist Dube dann nicht nur Händlerin, sondern auch Kummerkasten und Seelentrösterin.

Bildergalerie von der Bäckerei auf vier Rädern

Zur Galerie Seit 20 Jahren fährt Marion Dube mit einem Verkaufswagen durch Nordwestmecklenburg und bietet Brötchen, Brot und diverse Lebensmittel an.

Für die gelernte Verkäuferin, die vor 26 Jahren bei der Bäckerei Stüdemann anfing, ist das eine Herzensangelegenheit: „Ich mache das gerne. Früher stand ich im Laden. Schon dort hat mir der Kontakt mit den Kunden Spaß gemacht“, sagt sie. Doch durch ihre rollende Bäckerei sei sie flexibler geworden: „Im Laden steht man und wartet auf die Kunden. Das ist heute nicht mehr so.“ Wenn sie mit ihrem Verkaufswagen vorfährt, aus dem Lautsprecher das Lied „Backe, backe Kuchen“ erklingen lässt und die Verkaufsklappe hochfährt, eilen die Menschen herbei. Zumindest die, die es noch können.

Die anderen sind froh, dass Dube bis vor ihre Haustür rollt: „Eine andere Möglichkeit zum Einkaufen habe ich nicht, sonst müsste ich bis nach Wismar fahren“, sagt der 86-jährige Wöllert. Auch Fred Jantzen aus Krankow freut sich, dass Dube direkt vor seinem Haus parkt: „Ich habe kein Auto und keinen Führerschein, deshalb ist das für mich optimal“, sagt er.

Beitrag zur Grundversorgung der Menschen im ländlichen Raum

Wie wichtig die rollenden Bäckereien sind, weiß auch Daniel Schneider, Geschäftsführer vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. „Die mobilen Verkaufsstellen erfreuen sich gerade im ländlichen Raum großer Beliebtheit. Sie leisten dort nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung der Menschen, sondern erfüllen auch eine wichtige soziale Funktion.“

Dessen ist sich auch Inhaber Manfred Stüdemann bewusst, der die Backstube 1998 von seinem Vater übernahm und neben einer Verkaufsstelle im örtlichen Supermarkt vor allem auf seine drei Verkaufswagen setzt: „Was unsere Verkaufsmobile ausmacht, ist, dass wir von Haus zu Haus fahren und damit diejenigen erreichen, die nicht mobil sind“, sagt der 56-Jährige. Viele hielten zudem gern mal einen „Schnack“ am Wagen. Trotzdem sei die Zahl der Kunden in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen. „Viele Ältere sterben weg und die jungen Leute sind mobiler und kaufen woanders ein“, sagt Stüdemann.

Bäckerhandwerk in Gefahr Die Zahl der Handwerksbäcker ist in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Waren es 1990 noch 420 Handwerksbetriebe, sank die Zahl 2010 auf 238. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 181 Bäcker im Land. Dementsprechend ist auch die Zahl der Bäcker-Azubis von 214 (im Jahr 2010) auf 43 (im Jahr 2020) gesunken. Ursache für den Rückgang ist laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks der harte Wettbewerb mit den Supermärkten sowie Betriebsaufgaben wegen fehlender Nachfolger. Entgegenwirken lasse sich diesem Trend laut Verband mit Nischenangeboten wie Biowaren sowie guter handwerklicher Qualität.

Konkurrenz seien vor allem große Märkte und Discounter. Um sich davon abzuheben setzt das Unternehmen auf handgemachte Backware, die auch bei den Kunden gut ankommt: „Die Sachen sind immer frisch und schmecken super“, sagt Ingeborg Jaruga, die in Groß Krankow den Dorfladen „Uns Lütt Laden“ betreibt. Auch für ihre Kunden ordert sie gern Brot und Brötchen im Verkaufswagen.

Nachfrage zu Corona-Zeiten gestiegen

Ein ähnliches Konzept hat auch die Bäckerei Freytag aus Grevesmühlen, die seit mehr als fünf Jahren mit einem Verkaufsmobil auf vier Routen das Gebiet Nordwestmecklenburg abfährt. „Wir stehen an zentralen Standorten, fahren aber für ältere Leute auch mal direkt vor die Tür“, sagt Geschäftsführerin Daniela Braun. Viele wüssten das Angebot zu schätzen. „Einige hängen ihren Beutel mit Geld raus und wir füllen ihn auf“, so Braun. Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren noch gestiegen, hat sie beobachtet. „Auch wegen der Corona-Pandemie“, weiß Braun. Viele Leute hätten aus Angst vor Ansteckung lieber an einem Verkaufswagen gekauft, als im Laden.

Das bestätigt auch Richard Groht, Inhaber der Rostocker Bäckerei Lehmann. Seit 20 Jahren fährt er mit seinem Verkaufswagen den Stadtteil Kassebohm an. „In den letzten Jahren ist das Angebot immer besser angenommen worden“, sagt er. Zu den Kunden gehörten auch junge Leute: „Bei vielen ist es die Bequemlichkeit, weil wir direkt ins Wohngebiet fahren“, sagt er. Ausweiten will er seinen mobilen Service aber nicht: „Weite Strecken über Land zu fahren, rechnet sich für uns wirtschaftlich einfach nicht“, sagt er.

Mobiler Verkauf von Backwaren in MV Den mobilen Verkaufvon Backwaren bieten mehrere Bäckereien in MV an, darunter: Die Bäckerei Freytag in Grevesmühlen , die neben 13 Filialen ein Verkaufsmobil mit vier festen Routen betreibt und das Gebiet Nordwestmecklenburg beliefert

, die neben 13 Filialen ein Verkaufsmobil mit vier festen Routen betreibt und das Gebiet Nordwestmecklenburg beliefert Die Bäckerei Lehmann in Rostock , deren Verkaufswagen jeden Sonnabend an vier Haltepunkten in Rostock Kassebohm steht.

, deren Verkaufswagen jeden Sonnabend an vier Haltepunkten in Rostock Kassebohm steht. Die Landbäckerei Kröger in Marlow , deren Verkaufswagen an fünf Tagen die Woche einen 30 Kilometer Radius rund um Marlow beliefert.

, deren Verkaufswagen an fünf Tagen die Woche einen 30 Kilometer Radius rund um Marlow beliefert. Die Bäckerei Schwabe in Schönberg , die seit zehn Jahren mit drei Snackwagen den ländlichen Raum rund um Schönberg mit Brötchen, Brot und Snacks beliefern. Zu den Kunden gehören Firmen, die keine Kantine haben.

, die seit zehn Jahren mit drei Snackwagen den ländlichen Raum rund um Schönberg mit Brötchen, Brot und Snacks beliefern. Zu den Kunden gehören Firmen, die keine Kantine haben. Bäckermeister Uwe Badelaus Tramm, der als einer der ersten in der Region einen Bäckerladen auf Rädern einführte, weil nach der Wende unter anderem durch die Konkurrenz der Discounter die Kunden ausblieben. Heute fährt an fünf Tagen die Woche ein Verkaufsfahrzeug und beliefert einen Radius von rund 50 Kilometern rund um Tramm.

Die Kunden von Marion Dube hingegen sind dankbar, dass die Bäckerin mit ihrem Wagen auch in entlegene Orte kommt. „Ich bin froh, dass ich hier mein Brot holen kann“, sagt Editha Brand aus Bobitz. Für die 76-Jährige, die beim Gehen auf einen Rollator angewiesen ist, ist der mobile Verkaufspunkt ein wichtiger Teil des Alltags geworden: „Ich bin alt, habe kein Fahrzeug und bin auf den Verkaufswagen angewiesen“, sagt sie. Auch Marion Dube könnte sich ein Leben ohne ihre rollende Bäckerei nicht mehr vorstellen: „Ein Bürojob wäre absolut nichts für mich“, sagt sie und lacht.

Von Stefanie Büssing