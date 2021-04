Mobiles Impfteam mit Soldaten: Pilotprojekt auf Insel Poel startet

Poel

Pilotprojekt auf der Insel Poel: Am Mittwoch, dem 21. April, testet dort der Landkreis Nordwestmecklenburg in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr erstmals das Konzept eines mobilen Impfangebotes. Ein Team aus einer Ärztin, einer medizinischen Fachkraft und zwei Bundeswehrsoldatinnen wird dabei in zwei Terminfenstern unterschiedliche Zielgruppen impfen.

Das Angebot gilt für alle Personen, die auf der Insel Poel oder in der direkten Umgebung der Insel leben. Die Impfung erfolgt ohne Terminvergabe durch bloßes Anstellen – mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfausweis.

Im Umfeld der Impfmobile sind FFP2- oder medizinische Masken zu tragen. Sollte es zu längeren Schlangen kommen, wird das Impfteam bei Bedarf Wartenummern verteilen.

Treffpunkt Inselmuseum

Die Zahl der verfügbaren Impfdosen ist bei diesem Testlauf und entsprechend des verfügbaren Personals relativ begrenzt. Das Angebot gilt zu diesen Zeiten für folgende Personengruppen: 8 bis 12 Uhr gibt es Biontech-Impfstoff für Personen über 70 Jahre (48 Impfungen verfügbar) sowie von 13 bis 18 Uhr Astrazeneca-Impfstoff für Personen von 60 bis 69 Jahre (60 Impfungen verfügbar). Treffpunkt ist der Möwenweg 4 in 23999 Insel Peol, Ortsteil Kirchdorf (Inselmuseum).

Sollte sich das Konzept bewähren, wird ein Tourenplan für weitere Amtsbereiche erstellt und bekannt gegeben. Landrätin Kerstin Weiss (SPD) dazu: „Das mobile Impfangebot ist als Ergänzung zum Angebot der Impfzentren und zum Impfen durch die Hausärzte für den Fall gedacht, dass wir mehr Impfdosen bekommen, als Impfzentren und Hausärzte verimpfen können. Eine deutliche Steigerung der gelieferten Impfdosen ist spätestens für Ende Mai angekündigt.“

Von OZ