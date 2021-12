Mobilfunkstation sorgt für bessere 5G-Versorgung in Nordwestmecklenburg

Poel/Zurow

Bessere Mobilfunk-Versorgung für den Landkreis Nordwestmecklenburg: Vodafone hat auf der Insel Poel, in Zurow und Schönberg eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie gestartet. Aktuell versorgt Vodafone bereits an 18 Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G.

16 Projekte bis Mitte 2022

An 16 weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Diese Bauprojekte werden realisiert in Wismar (3), Carlow, Neuburg, Brüsewitz, Rehna, Mühlen Eichsen, Roggendorf, Kalkhorst, Damshagen, Jesendorf, Zurow, Grevesmühlen, Boltenhagen und Upahl. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden – so, wie es bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache (GSM =2G) und bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE (=4G) bereits heute nahezu der Fall sei.

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, will Vodafone zunächst die vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die vorhandenen 71 Mobilfunkstationen werden nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Das geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

Die Vorteile von 5G

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie ab – das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit: Die Kunden können im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen. So können sie zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Videos in HD-Qualität anschauen und große Events aus Sport und Kultur im Live-Stream verfolgen. Dabei liefert 5G jedoch höhere Geschwindigkeiten als LTE sowie noch niedrigere Latenzzeiten im Millisekunden-Bereich. Dieses wird perspektivisch Anwendungen wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren, ermöglichen.

Auch LTE-Netz wird ausgebaut

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 99,2 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2022 wird Vodafone im Kreis noch 13 weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei wird in Wismar eine neue LTE-Station in Betrieb genommen, um bestehende Funklöcher zu beseitigen und die Bevölkerung im Versorgungsgebiet erstmals an das LTE-Netz anzubinden. Zudem werden an zwölf vorhandenen LTE-Stationen in Wismar (3), Carlow, Neuburg, Brüsewitz, Rehna, Mühlen Eichsen, Roggendorf, Jesendorf, Zurow und Grevesmühlen zusätzliche Antennen angebracht, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern.

Von OZ