Modern-Talking-Hit neu aufgelegt: Wismarer produziert Single mit Dieter Bohlen

„Brother Louie, Louie, Louie“ – das hat vor mehr als 30 Jahren die Erfolgsband Modern Talking rauf- und runtergesungen. Thomas Anders und Dieter Bohlen haben damit einen Welthit gelandet. Nun ist der neu aufgelegt worden von Musikproduzent Vitali Zestovskih. Er ist schon immer großer Modern-Talking-Fan gewesen und freut sich über die Zusammenarbeit.

„Das ist mega“, lacht der Künstler, der 17 Jahre lang in Wismar gelebt hat – von 1998 bis 2015. Er stammt aus Russland. Dort ist Modern Talking Kult. „Ich habe von klein auf die Musik gehört“, erzählt er. Dieter Bohlen sei für ihn sein Vorbild. Der Poptitan sagt immer „mega“, wenn er was geil findet – so wie jetzt die neue Interpretation seines Welthits. Die habe er ohne Änderungen freigegeben. Seit Freitag ist die Single im Stream und Download erhältlich.

Kontaktaufnahme

Vitali Zestovskih steht hinter dem Musikprojekt VIZE. Das hat sich mit seinen Erfolgssingles „Stars“, „Glad You Came“, „Close Your Eyes“ und „Never Let Me Down“ einen Namen in der Dance-Szene gemacht und ist derzeit das erfolgreichste Dance-Duo Deutschlands.

Nach einem Nummer-eins-Hit mit dem Deutsch-Rapper Capital Bra hat er Dieter Bohlen eine Nachricht geschickt, erzählt er. Darin steht, dass er schon seit Jahren ein Fan von ihm ist und sich nun endlich traue, ihn anzusprechen.

Schnelle Antwort

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Auch Dieter Bohlen hat schon von VIZE gehört und weiß, wer hinter dem Projekt steht. „Das hat mich total gefreut“, erzählt Vitali Zestovskih. Schon eine Woche später treffen sie sich spontan und Dieter Bohlen gibt dem Produzenten eins mit auf den Weg: „Mach mit meiner Musik, was Du willst. Wenn es mir gefällt, geb ich es frei.“

Zunächst will sich Vitali Zestovskih einen anderen Welthit vornehmen: „You’re My Heart, You’re My Soul“. Aber mit dem hat Dieter Bohlen schon etwas anderes vor. Deshalb wird es „Brother Louie“. Für den Song holen sich VIZE den russischen Star-DJ und Produzenten Imanbek ins Studio. Der feiert gerade Riesenerfolge mit seinem Hitmix zu „Saint Jhn-Roses“, der in vielen Ländern, wie Kanada, Irland, Ungarn, Niederlande und Australien, auf Platz 1 der Spotify-Charts geklettert ist und momentan der weltweit meistgesuchte Song auf der Musik-App Shazam ist.

Poptitan: Mega!

Die Texte singt Leony, die bereits bei der Single „Far Away From Home“ von Sam Feldt und VIZE ihr Können unter Beweis gestellt hat. Das Resultat hat Dieter Bohlen gefallen. Es dauert nicht lange, bis er mit „mega“ antwortet und der Veröffentlichung zustimmt. Gemeinsam sind alle Künstler auf dem Foto zur Single zu sehen. Das ist auf der spanischen Insel Mallorca entstanden, auf der der Modern-Talking-Macher viel und gerne Zeit verbringt.

Vitali Zestovskih hofft nun, dass „Brother Louie“ auch bei vielen Musikfans gut ankommt. Die Zugriffszahlen von VIZE sprechen für sich: Das Projekt hat mehr als 375 Millionen Streams, mehr als 70 Millionen Video-Aufrufe und aktuell drei Singles gleichzeitig in den Charts.

Auch eine Zusammenarbeit mit einem weiteren Künstler aus Nordwestmecklenburg hat es schon gegeben – mit Felix Jaehn. Der ist in dem Ort aufgewachsen, in dem der studierte Betriebswirt Vitali Zestovskih früher eine Ausbildung machte. „Gekannt haben wir uns damals aber noch nicht“, erzählt er. In seine alte Heimatstadt Wismar kommt der Star-Produzent noch ein- bis zweimal im Jahr. Zu Hause ist er mittlerweile in Berlin. Dort ist auch das Video zu „Brother Louie“ entstanden.

Von Kerstin Schröder