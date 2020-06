Modern und gemütlich: Das hat der neue Pächter mit Lübows Gaststätte vor

Lübow

Die Gemeinde hat für ihre Gaststätte „Zur Kegelbahn“ einen neuen Pächter gefunden. Henryk Blievernicht, der in Boltenhagen das Café & Bistro „Wagenknecht“ betreibt, möchte in Lübow ein modernes Restaurant schaffen. Anfang September soll Eröffnung sein.

Pächter investiert 150 000 Euro

Ab Juli beginnen die Umbauarbeiten. Die Küche wird komplett modernisiert, der Gastraum neu eingerichtet. „Frisch, gemütlich und modern“ soll er werden. Der neue Tresen erhält eine moderne Bieranlage, sagt der gebürtige Bad Kleiner, der als Quereinsteiger vom Bau zur Gastronomie gekommen ist. „Ich habe schon immer gern gekocht. Den ,Wagenknecht’ habe ich übernommen, aber in Lübow möchte ich meine eigenen Ideen verwirklichen“, erklärt Henryk Blievernicht. Er investiert 150 000 Euro in sein zweites Lokal.

Speisen aus regionalen Produkten

„Ich möchte eine regionale Speisekarte mit einem täglich wechselnden Mittagsgericht anbieten“, kündigt der Unternehmer an. Damit hofft er, die Gaststätte in der Woche zu beleben. „Es wird täglich frisch gekocht, sieben Tage in der Woche.“ Hausmannskost wird auf der Karte stehen. So soll es unter anderem gefüllte Paprikaschoten, Gulaschsuppe und Eisbein geben. „Auch die Bratkartoffeln werden bei uns frisch zubereitet.“

Mit einem ausgebildeten Koch und einer Servicemitarbeiterin wird auch eine Konditorin von Boltenhagen nach Lübow wechseln. Sie wird die Lübower mit selbst gebackenen Kuchen und Torten verwöhnen.

Am Stammtisch wird Platt geschnackt

Mit dem neuen Pächter wird einerseits modernes Flair ins Lokal Einzug halten und andererseits soll es abends auch zum Bier einladen. „Ich erhoffe mir beispielsweise einen Stammtisch, an dem Plattdeutsch geschnackt wird“, sagt Henryk Blievernicht. Seine Eltern aus Stove beziehungsweise Boiensdorf haben nur Platt gesprochen. Er, der im Juli seinen 50. Geburtstag feiert, versteht zwar alles, aber am Sprechen hapert’s.

Live-Musik und Tanzabende

Auch einen größeren Preisskat kann sich Henryk Blievernicht vorstellen. Grillabende, an denen sich der Gast sein Stück Fleisch selbst aussucht, möchte er anbieten, Live-Musik- und Tanzabende veranstalten, im Herbst zum Martinsgans-Essen einladen und „auf jeden Fall eine Silvesterfeier“ ausrichten.

„ Lübow ist eine schöne Gemeinde“, sagt er, „mit zahlreichen Unternehmern. Vielleicht gibt es Interesse an einem Sommernachtsball.“ In der Kombination von Restaurant, Kegelbahn und Festsaal sieht er ohnehin das größte Potenzial der gastronomischen Einrichtung. Sie werde durch die zahlreichen Vereine belebt. Henryk Blievernicht freut sich darauf, Familien-, Hochzeits-, Jugendweihefeiern und runde Geburtstage stilvoll zu begleiten. Es sei die Liebe zum Detail, die seine Gäste spüren sollen, sagt der Boltenhagener.

Auch im Winter Beschäftigung für Mitarbeiter

Obendrein hat den Unternehmer eine weitere Idee bewogen, die Gaststätte in Lübow zu übernehmen. „Ich habe ein sehr gutes Team in Boltenhagen, das möchte ich unbedingt behalten“, sagt er und erläutert: „Im Sommer müssen meine Mitarbeiter durchschrubben und im Winter ist im Ostseebad nichts los. Da sitzen sie mit wenig Geld zu Hause, weil ich sie entlassen muss.“ Als Arbeitgeber würde er sich wünschen, dass es Kurzarbeitergeld für gastronomische Beschäftigte nicht nur in der Corona-Krise, sondern generell gäbe.

In der hochmodernen Küche, die er fürs Lübower Restaurant kauft, sollen seine Mitarbeiter fürs Boltenhagener Lokal mitproduzieren. Mithilfe eines Schockfrosters ist es möglich, den Garpunkt sofort zu unterbrechen, so dass Farbe, Geschmack und Qualität der Speisen erhalten bleiben.

Gemeinde lässt Objekt sanieren

Henryk Blievernicht hat die Gemeindevertretung mit seinen Ideen überzeugt. Außer ihm habe es noch einen weiteren Bewerber für die Gaststätte „Zur Kegelbahn“ gegeben, berichtet Bürgermeisterin Angela Markewiec. Als Eigentümerin des Objektes lässt die Gemeinde vor der Wiedereröffnung Sanierungsmaßnahmen in Höhe von rund 75 000 Euro vornehmen. Die Sanitäranlagen und Heizkörper werden erneuert, es wird gemalert und ein neuer Stromanschluss gelegt. „Zum 30. Juni erhält Herr Blievernicht die Schlüssel“, informiert die Bürgermeisterin.

