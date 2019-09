Wismar: Moderne Technik hilft Erzieherinnen

Wismar

„Das möchte ich nicht mehr missen“, kommentiert Erzieherin Melanie Spiegel mit Blick auf die Technik. In die beiden Wismarer Kindergärten „Kindervilla“ und „Kitrala“ haben Tablets Einzug gehalten.

„Nicht für die Kinder!“, stellt Kitaleiterin Anke Kniephoff klar. Sondern für die Erzieherinnen zur Erleichterung der täglichen Dokumentationsarbeit. Sie hatte eine Reportage über Tablets in Schweriner Kindergärten gesehen.

„Erst dachte ich, Tablets im Kindergarten, das geht doch gar nicht!“ Kindergartenkinder sollten mit Kastanien oder Bauklötzen beispielsweise spielen, nicht in der digitalen Tabletwelt.

Keine Tablets für kleine Kinderhände

Aber diese Tablets sind für die Erzieherinnen gedacht. Anke Kniephoff war begeistert, hat sich schlau gemacht und die Idee nach Wismar gebracht. Natürlich in Absprache mit dem Jugendamt der Stadt und dank Fördermittel aus Schwerin.

Auch wenn die Kolleginnen mit ihren Tablets noch in der Anfangsphase sind: sie sind schon jetzt begeistert. „Damit ist es viel einfacher, das Portfolio für jedes Kind zu erstellen“, erklärt Anke Kniephoff.

Dokumentation im Portfolio

Erzieherinnen und Erzieher haben die Aufgabe, die Entwicklung jedes Kindes in einem Portfolio zu dokumentieren. Gebasteltes, Fotos und Gemaltes werden dort eingeklebt, genauso wird beschrieben, was das Kind kann und wo es noch mehr Hilfe braucht als andere Kinder. Natürlich ganz fachlich mit dem Hintergrundwissen des Berufes.

Und gleichzeitig so, dass es nach der Kindergartenzeit eine schöne Erinnerung ist für Eltern und den wachsenden Nachwuchs. 200, 300 Seiten kann ein Portfolio schon mal dick sein.

Üblicherweise wird das auf Papier geschrieben, seitenweise. Dann werden Fotos und die Kunstwerke der Kinder eingeklebt. „Das machen die Erzieherinnen in der Vorbereitungszeit, immer mal nebenbei oder in der Mittagspause“, weiß Anke Kniephoff. „Das Portfolio ist Gesetz, wir müssen es machen und es ist aus pädagogischer Sicht so wichtig!“

Zeit sparen mit der Portfolio-App

Nun können die Erzieherinnen direkt mit der App für jedes Kind dokumentieren. Können Fotos hoch laden, Video-Sequenzen oder Ton beim gemeinsamen Singen aufnehmen und eben beschreiben, wie das Kind sich entwickelt. Und jedes Dokument gleich dem Kind zuordnen.

„Das ist eine ungeheure Zeitersparnis! Und die Zeit haben wir wieder für die Kinder!“, dankt Anke Kniephoff. Gerade hatte eine Kindergartengruppe in der Kindervilla experimentiert. „Die Kinder haben uns gefragt, wieso Schiffe schwimmen“, erzählt Anke Kniephoff.

Die Fotos der experimentierenden Kinder kamen gleich an die Pinnwand –ganz analog. „So sehen die Eltern nachmittags, was wir gemacht haben.“

Direkte Infos für Eltern

Zukünftig könnten die Eltern sich mit Passwort in das digitale Portfolio des eigenen Kindes einloggen und so Bilder und Videos aus der Kita genießen. Am Ende der Kindergartenzeit bekommen sie die Dateien zur Erinnerung.

Aber auch so hilft das digitale Portfolio bei der Kommunikation zwischen Eltern und Erzieherinnen, die Erzieherinnen können sich besser auf die Entwicklungsgespräche vorbereiten. Nun werden die Erzieherinnen erst einmal weiter gebildet in Sachen Pädagogik und IT, um alle neuen Möglichkeiten ausschöpfen zu können. Die Hoffnung von Anke Kniephoff: dass auch andere Kitas mitziehen und die digitalen Möglichkeiten nutzen.

Von Nicole Hollatz