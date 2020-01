In fünf Jahren kann die Niederdeutsche Bühne den 100. Geburtstag feiern! Ihr Vorläufer war der „plattdeutsche Verein“, der auch manch ein Stück aufführte. So entstand 1925 die Idee, auch in Wismar eine Niederdeutsche Bühne zu gründen. Das erste Stück war „De Verschriewung“. Die Maaten freuen sich über Helfer und aktive Schauspieler, auch im Kinder- und Jugendbereich. Derzeit hat der Verein 44 Mitglieder, allerdings sind nicht alle aktiv auf und hinter der Bühne. Das aktuelle Stück „De Dood vun de Yuccapalm“ spielen die Maaten am 1. Februar in Prislich ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) und am 2. Februar in Ludwigslust. Das neue Stück wird dreimal in diesem Jahr in Wismar aufgeführt: am 14.3. um 19.30 Uhr, am 15.3. und am 22.3. um 16 Uhr. Am 7. Juni zeigen die Maaten das Stück in Putbus.