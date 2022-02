Montagsdemo in Wismar: Diese Route ist am 14. Februar geplant

Wismar

Für den kommenden Montagabend, 14. Februar, ist erneut eine Versammlung in der Hansestadt Wismar angemeldet worden. Deswegen kann es im Bereich der Altstadt ab etwa 18 Uhr zeitweise zu Einschränkungen auf den Straßen kommen. Das betrifft unter anderem den Marktplatz, die Mecklenburger- und Dr.-Leber-Straße, die Dahlmann- und Ulmenstraße, Wasserstraße, Kopenhagener Straße, Ladestraße, Bahnhofstraße sowie die Bauhof- und Großschmiedestraße.

Damit gibt es wieder eine große Runde um die Altstadt herum. Bei letzten Mal führte der Protestzug durch Wohngebiete am Klußer Damm und im Lenensruher Weg, wo er nur vereinzelnd von Bewohnern verfolgt wurde.

Seit März immer wieder Montagsdemos

Die Verkehrseinschränkungen können sich zudem auf einzelne Buslinien auswirken, so dass zuweilen mit geringen Verspätungen im Busverkehr zu rechnen ist. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Innenstadtbereich zu umfahren.

Bereits seit März vergangenen Jahres werden in Wismar Montagsdemos organisiert. Sie richten sich gegen die Corona-Einschränkungen und seit einigen Monaten auch gegen eine Impfpflicht. Die Polizei begleitet den Protestzug, der auf verschiedenen Touren durch die Stadt läuft. Je nach Teilnehmerzahl zieht er sich mehrere Hundert Meter weit in die Länge, da der Mindestabstand eingehalten werden muss. Am vergangenen Montag haben sich rund 600 Menschen an der Versammlung beteiligt, davor waren es um die 750 Protestler. Die Demonstrationen sind bislang immer friedlich verlaufen.

Von OZ