Montagsdemo in Wismar: Polizei stoppt Musik-Protest eines Rentners

Wismar

Eigentlich wollte Horst Bartels mit Musik von Jimi Hendriks während der Montagsdemo in Wismar ein Zeichen gegen Rechts setzen. Die Musikbox und ein Plakat hatte der Wismarer Rentner auch wie angekündigt mitgebracht, doch beides musste unbenutzt bleiben: Die Polizei untersagte ihm, in der Nähe der Demonstranten, die Musik abzuspielen. Die Begründung: Er würde die Demonstration mit der Aktion stören. Deswegen sollte er sich an die Seite des Rathauses stellen – mit einem Mindestabstand von 50 Metern.

Für Horst Bartels war das kein guter Standort, um seine Nachricht rüberzubringen: Nicht mit Rechtsgesinnten am Montag durch die Straßen zu ziehen. Stattdessen wollte er sich an die Strecke der Demonstranten stellen, doch auch das wurde ihm untersagt – mit dem Hinweis, er solle ebenfalls eine Veranstaltung anmelden, so wie es immer die Organisatoren der Montagsdemo tun. Die lassen auch immer jeden reden, der ans Mikrophon möchte, doch Horst Bartels sollte nicht kommen. Das wurde ihm über einen Polizisten mitgeteilt, der bei den Veranstaltern nachgefragt hatte.

Aktion war nicht angemeldet

Horst Bartels ging davon aus, als einzelner keine Veranstaltung anmelden zu müssen. Zumal er auch andere nicht aufgerufen hatte, sich zu beteiligen. „Auch Jugendliche dürfen mit lauter Musik durch die Stadt laufen“, sagte er zu der Polizei. Doch die blieb trotz langer Diskussionen bei ihrer Entscheidung.

Laut Polizei beteiligten sich diesmal 440 Menschen an der Montagsdemo – 160 weniger als in der vergangenen Woche. Die Demonstranten zunächst über die Lübsche Straße, die Dahlmann- und Dr.-Leber-Straße sowie den Vogelsang und dann über den Klußer Damm, die Schweriner und die Dankwartstraße zurück zum Marktplatz. Die Versammlung endete gegen 19.50 Uhr. Wegen der Einhaltung des beauflagten Mindestabstandes zog sich der Aufzug mehrere hundert Meter in die Länge. Hierbei kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Musik-Aktion am vergangenen Montag

Die Demonstranten forderten unter anderem das sofortige Abschaffen von Maskenpflicht und Coronatests an Schulen. Am vergangenen Montag hatten sich zudem mehr als 30 Menschen auf dem Karstadtplatz versammelt und dort ebenfalls Musik aus einer Anlage abgespielt. Die Aktion war angemeldet. Auf Transparenten fordern die Teilnehmer die Montagsdemonstranten auf, sich von erkennbaren Rechtsgesinnten zu distanzieren: „Wer mit Nazis spaziert, hat nichts kapiert.“ Eine Stunde später zogen dann vom Marktplatz etwa 600 Demonstranten durch die Straßen der Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Bevor sie losgingen, sagten sie laut durchs Mikrofon: „Hier sind keine Nazis“ in Richtung Karstadtplatz. An diesem Montag spielte dort keine Musik und auch keine aus der Box von Horst Bartels.

