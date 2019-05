Wismar

Ein 60-jähriger Motorradfahrer hat am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Wismar schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Opel in Dorf Triwalk von einem Firmengelände auf die Landesstraße in Richtung Wismar. Dabei beachtete der Mann das aus Richtung Lübow kommende Motorrad nicht. Die Fahrzeuge kollidierten und der Kradfahrer stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Unfallstelle wurde für eine halbe Stunde voll gesperrt.

OZ