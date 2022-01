Müllcontainer und Dixi-Klo angezündet – Testzentrum in Wismar stark beschädigt

Wismar

Zu zwei Bränden kam es am Montagabend in Wismar. Wie die Polizei mitteilte, brannten beim Corona-Testzentrum am Weidendamm zunächst ein Dixi-Klo sowie ein Müllcontainer. Das Feuer griff auf das Testzentrum über und beschädigte es erheblich. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Desweiteren wurde in der Dahlmannstraße ein Müllcontainer angezündet, der sich direkt an der Hauswand eines indischen Lieferdienstes befand. Die Feuerwehr bemerkte den Brand auf dem Weg zum Einsatz am Testzentrum und konnte schlimmeres verhindern. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Von RND/cst