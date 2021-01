Wismar

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat aktuell in weiteren 65 Städten formale Anträge für weniger Einweg-Müll gestellt – auch bei der Stadt Wismar. Die DUH setzt damit ihre im September 2020 gestartete Aktion „Plastikfreie Städte“ fort.

Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband hatte bereits 2020 in 64 Städten, die den Klimanotstand ausgerufen hatten, per Antrag Maßnahmen zur Lösung der Einweg-Müllkrise gefordert. Zudem sind Bürger aufgerufen worden, weitere Kommunen zu benennen. Mehr als 2100 Vorschläge sind seitdem eingegangen. „Das unterstreicht den Handlungsbedarf, der während der Corona-Pandemie größer geworden ist. Der Verbrauch von Einweg-Plastikverpackungen ist in dieser Zeit um noch einmal sechs Prozent gestiegen“, teilt die Umwelthilfe mit.

Großes Müllaufkommen Vor der Corona-Krise gab es nach Auskunft der Umwelthilfe in Deutschland jährlich 28 000 Tonnen Müll durch Einweg-Becher für Heißgetränke sowie 155 000 Tonnen Müll durch Einweg-Essensbehälter. Pro Stunde entspricht dies etwa 320 000 verbrauchten Einweg-Bechern sowie rund 800 000 Einweg-Essensboxen, -Tellern und -Schalen. Mit der Pandemie ist das Müllaufkommen weiter gestiegen. Laut der Deutschen Umwelthilfe bieten mittlerweile Systemdienstleister wie Recup, FairCup, Vytal oder Recircle sowohl für Kaffee als auch für Speisen überregional bepfandete Mehrwegverpackungen an. Sie könnten unkompliziert bei teilnehmenden Filialen zurückgegeben werden. Diese sogenannten Pool-Systeme würden die Umwelt und das Klima in besonders effizienter Weise entlasten und seien außerdem sehr verbraucherfreundlich. Gleiches gelte für die Nutzung von Mehrwegflaschen für Getränke. Mineralwasser in Glas-Mehrwegflaschen verursache im Vergleich zu Einweg-Plastikflaschen nur rund die Hälfte des Klimagases CO2.

Neue Antragsliste

Wismar steht in Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Stralsund, Neubrandenburg, Schwerin und der Mecklenburgischen Seenplatte auf der neuen Antragsliste. Stadtvertreterin Britta Fust von der Linksfraktion beschäftigt sich seit längerem mit Thema Einwegverpackungen – vor allem mit Kaffeebechern. Ihr Ansatz ist: einen Anreiz schaffen.

Cafés und Restaurants, bei denen solche Verpackungen anfallen, könnte ein System angeboten werden, dass sie nicht teuer bezahlen müssen. „Möglich wäre das zum Beispiel mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung“, schlägt sie vor. So wäre es denkbar, wiederverwendbare Kaffeebecher mit Wismar-Schriftzügen oder -Motiven einzuführen. Die Stadt könnte dafür Gelder aus dem Haushalt zur Verfügung stellen und würde auch profitieren: „Weil dann weniger Müll entsorgt werden müsste“, ist Britta Fust sicher. Neben Bechern könnten auch Schalen produziert werden.

Kaffeebecher-Flut

Dass Handlungsbedarf bei den Kaffeebechern besteht, ist im Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Klimaschutz bereits festgestellt worden. Dessen Mitglieder, darunter Britta Fust, haben die Kaffeebecher-Problematik im Oktober 2019 aus der Bürgerschaft zur Diskussion bekommen. Doch eine Lösung gibt es bislang nicht. Denn mit der Corona-Pandemie sind auch die Ausschusssitzungen weniger geworden. „In diesem Jahr sollten wir aber dringend darüber beraten, damit mögliche Gelder im Haushalt 2022 berücksichtigt werden können“, fordert sie.

Bei der Wismarer CDU stehen aufgrund der aktuellen Corona-Situation andere Themen im Fokus, wie zum Beispiel die Planung eines zügigen Neustarts für die Wirtschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen. „Grundsätzlich sind wir immer für weniger Müll. Wo sinnvoll Abfall vermieden werden kann, unter anderem durch den Umstieg auf Mehrweg oder sogenannten ,to-go’-Verpackungssysteme, können Ressourcen gespart werden und so nachhaltig gelebt werden“, teilt der Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert mit.

Verpackungen auf Festen

René Domke, Fraktionsvorsitzender der FDP, schätzt die Einflussmöglichkeiten auf die Unternehmen eher gering ein: „Deshalb sollten wir für umweltfreundlichere Verpackungen werben und so die Firmen von Alternativen überzeugen.“ Gut wäre es, wenn dabei Unternehmerverbände wie die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft mit ins Boot geholt werden könnten.

Die Stadt selbst könne bei ihren eigenen Veranstaltungen weiter und verstärkt auf alternative Verpackungen setzen. „Erste Bemühungen gibt es bereits“, betont René Domke. Zusätzlich komme es darauf an, mit Einzelhandel und Gastronomie einen Weg zu finden, der Hygiene, Kosten, Umsetzbarkeit und Akzeptanz berücksichtigt.

Auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt werden seit Jahren Mehrwegbecher eingesetzt. Auch für den Kunstmarkt in St. Georgen ist Einwegplastik 2019 erstmalig ausgeschlossen worden. Die Veranstalter des Hafenfestes haben 2018 ein Pfandsystem eingeführt und auch beim Schwedenfest soll es künftig Alternativen geben.

Appell an die Städte

Der Antrag der Umwelthilfe hat keinen rechtlichen Charakter, sondern ist nur ein Appell an die Städte, plastikfreier zu werden. „Viele beschäftigen sich danach intensiver mit dem Thema und teilen uns ihre Ansätze auch mit“, berichtet eine Sprecherin der DHU. Von den Kommunen, für die 2020 ein Antrag gestellt wurde, sei man aktuell mit 31 in Gesprächen, um gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen.

So würden beispielsweise Rostock, Berlin, Fehmarn und Erlangen finanziell die Einführung von Mehrweg-to-go-Verpackungssystemen unterstützen. Kiel, Landau in der Pfalz oder Düsseldorf prüfen die Einführung einer Verbrauchssteuer auf to-go-Einweg-Verpackungen. Neumünster, Berlin und Mainz hätten ihren kommunalen Behörden verboten, Einweg-Geschirr und Kaffeekapselmaschinen zu kaufen. Hamburg lässt beim Einkauf von Getränken bei Behörden keine Einweg-Plastikflaschen mehr zu.

Vorschläge von Bürgern

Manche Städte reagieren auf den Antrag der DUH auch nicht – für die ist das unverständlich: „Mehr als vierzig Prozent des Straßenmülls in deutschen Städten besteht aus Einweg-Müll wie Coffee-to-go-Bechern, Burgerboxen oder Pizzakartons. Einweg-Verpackungen verbrauchen unnötig viel Ressourcen und verursachen bei der Herstellung klimaschädliches CO2“, sagt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.

Die mehr als 2100 eingegangenen Vorschläge von Bürgern für weitere Anträge in Städten gegen unnötigen Abfall zeigen, dass dringend gehandelt werden muss. „Der Klimawandel und vermüllte Landschaften lassen sich nicht aussitzen.“ Wismar ist nicht vorgeschlagen, sondern von der DUH ausgewählt worden, weil es zu den bevölkerungsreichsten Städten in Mecklenburg-Vorpommern gehört.

Die DUH kündigt an, bald Ergebnisse zu veröffentlichen, welche Kommunen Vorreiter sind und welche sich weigern und somit Klimaschutz und Müllvermeidung mit Füßen treten. Der Antrag für Wismar sei am 20. Januar per Post und einen Tag später als E-Mail verschickt worden.

Die Lösung des Abfallproblems liegt nach Meinung der Umwelthilfe auf der Hand: Mehrwegsysteme. Sie würden durch ihre vielfache Wiederbefüllung Abfälle vermeiden, für weniger Müll im öffentlichen Raum sorgen und seien dabei besonders klimafreundlich. Nur durch die konsequente Nutzung von Mehrwegbechern, -essensboxen und -geschirr ergäbe sich jährlich ein Einsparpotential von rund 800 000 Tonnen des Klimagases CO2.

Von Kerstin Schröder