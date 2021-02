Wismar

Freude im Stadtgeschichtlichen Museum Schabbell: Die Ernst von Siemens Kunststiftung mit Sitz in Berlin übernimmt die Kosten in Höhe von knapp 17 000 Euro für die Restaurierung eines kostbaren Wandteppichs von Sella Hasse. Am Dienstag ist das Objekt aus dem Zentraldepot geholt und in die Hände der Restauratorin Susanne Buch übergeben worden. Aufgerollt und umhüllt von Säure freiem Vlies, soll das farbenfrohe und in Patch gearbeitete Objekt aufgearbeitet werden.

Schrift zur Verhütung

Unklar ist noch, was Sella Hasse mit den vielen geometrischen Formen darstellen wollte. „Farben und Formen erinnern stark an den ausgehenden Expressionismus. Wir werden dazu forschen – die Theorien reichen von der Darstellung eines Engels bis zur Darstellung einer Gebärmutter“, erklärt Dr. Karen Hammer, Kunsthistorikerin und Museumsmitarbeiterin. Sella Hasse hatte zuvor bereits eine „Schrift zur Verhütung“ verfasst.

Der Wandteppich ist um 1930 entstanden. In einem halben Jahr etwa soll er ins Wismarer Schabbell zurückkehren. „Er soll rausleuchten aus der Ausstellung“, wünscht sich Karen Hammer.

Von OZ