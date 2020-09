Museum in Dorf Mecklenburg wächst: Besuch mit Hindernissen

Dorf Mecklenburg

Der moderne Anbau an das Gebäude des Kreisagrarmuseums wächst. Jede Woche sind Fortschritte zu sehen. Dadurch steigert sich die Vorfreude auf den neuen Eingang und die neuen Büros, sagt Museumsdirektor Dr. Björn Berg, auch wenn die Arbeiten mit Lärm und Dreck verbunden sind.

Leider gehört es auch dazu, dass an manchen Tagen gewisse Bereiche nicht zugänglich sein werden. „Wenngleich alle Termine, die wir an Schulklassen oder für Fortbildungen vergeben haben, stattfinden werden, kann es an einem Tag zu einer Schließung kommen“, kündigt der Museumsleiter an. „Das ist der Fall, wenn die Zugänge zu den Toiletten gefliest werden. Dieser Termin liegt Ende September und kann erst nach Fortschreiten der Arbeiten genauer benannt werden.“ Trotz aller Unbilden und baulichen Hindernisse versucht das Museumsteam weiterhin, den Besuch im Kreisagrarmuseum so angenehm wie möglich zu gestalten.

Von OZ