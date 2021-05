Kostenlos bis 13:00 Uhr Musik „to go“: So kommen Sie in Wismar an ein Mini-Konzert

Zum Jubiläum der Nordwestmecklenburger Kreismusikschule „Carl Orff“ haben sich die Lehrkräfte eine Überraschung der besonderen Art ausgedacht. In Wismar können Musikliebhaber einem kleinen Konzert lauschen.