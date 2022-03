Wismar

„Spannendes Kirchenmusikjahr: Das plant die Wismarer Kantorei 2020“ und „Bachkantaten, Osteroratorium, Musik zur Lesung von Margot Käßmann – die Wismarer Kantorei mit ihrem Kantor Christian Thadewald-Friedrich hat in diesem Jahr einiges vor“ titelte die Ostsee-Zeitung am 9.März 2020. Dann kam Corona, mit dem Lockdown ab 22. März fielen alle geplanten Veranstaltungen aus.

Einiges nachzuholen

„Alles war fertig, es gab schon die Plakate und wir wollten ins Probenlager fahren ...“, erinnert der Kantor sich. Nun gibt es einen neuen Termin mit der bekannten Theologin. Kantor Christian Thadewald-Friedrich probt mit seinen Sängerinnen und Sängern seit Ende der Winterferien am Programm für diese besondere musikalische Lesung.

„Wir proben derzeit ziemlich viel, weil ich ja auch ein bisschen nachholen möchte“, so der Kantor. Auf die Käsmann-Lesung scheint sich halb Wismar zu freuen. Unter dem österlichen Auferstehungsgedanken „Gesät ist die Hoffnung“ und sicherlich auch mit Blick auf das derzeitige Weltgeschehen liest sie am 13. April um 19.30 Uhr in der St Georgenkirche.

Thematisch geht es um 14 biblische Kreuzweg-Betrachtungen und 14 Begegnungen auf dem Weg Jesu in seine Passion. Ob die Mutter Maria oder die Jüngerin Maria aus Magdala, ob die Frau des Pilatus oder der römische Hauptmann unter dem Kreuz: Margot Käßmann erschließt, wie die verschiedenen Personen der Passion exemplarisch für uns heute stehen.

Margot Käsmann mit Musik

Margot Käsmann: „Je länger ich mich damit befasst habe, desto mehr hat mich fasziniert, dass all diese Menschen, denen Jesus auf dem Kreuzweg begegnet, beispielhaft für uns Menschen überhaupt sind: die Ängstlichen und die Habgierigen, die Liebenden und die Gleichgültigen. Die Menschen, denen Jesus begegnet, ahnen noch nicht, wie es weitergehen wird. Und doch zeigen schon diese Begegnungen, wie bereits vor Ostern die Hoffnung gesät ist.“

Nach jedem gelesenen Kapitel erklingen die Sängerinnen und Sänger der Kantorei „Mal was Historisches aus den Bach-Passionen, also Choräle, dann aber auch neues geistliches Liedgut“, so der Kantor, der einige Gänsehautmomente verspricht.

Kostenfreie Platzkarten sind ab jetzt in der Buchhandlung Peplau (Krämerstraße 23), im Gemeindebüro der Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen (Bliedenstraße 40) und direkt in der St. Nikolai-Kirche erhältlich.

Bachkantate im Gespräch und im Gottesdienst

Bereits am 9. und 10. April wird die Bachkantate „Himmelskönig, sei willkommen“ erklingen. Am Samstag als Gesprächskonzert, dann im Rahmen des Gottesdienstes zum Palmsonntag. „Himmelskönig, sei willkommen ist die Umschreibung dafür, wie Jesus in Jerusalem einzieht und mit Palmwedeln begrüßt wird. Das ist dieser Palmsonntagsgedanke“, so Christian Thadewald-Friedrich.

Beim Gesprächskonzert (9. April, 19.30 Uhr in der Neuen Kirche, Kartenpreis 20 Euro, ermäßigt 15, Karten in der Buchhandlung Bücherwelten – Sargmacherstraße 2 - sowie im Gemeindebüro in der Bliedenstraße 40) wird Kantor Christian Thadewald-Friedrich die Kantate aus musikwissenschaftlicher und theologischer Sicht den Gäste mit entsprechenden Ausschnitten näherbringen, bevor das Werk in Gänze erklingen wird.

Zweimal Bachkantate

Dieses Konzertformat hat er aus dem heimatlichen Thüringen mit gebracht. „Das ist sehr erhellend, es werden immer kleine Bausteine raus genommen, was die Flöte gerade spielt, was der Sopran gerade singt, die Einsätze, die Fugenthemen – so durchleuchtet man das und bringt es jedem nahe, der kommt.“

Es erklingen als Solisten Marlen Herzog (Alt, Dresden) der Tenor Thaddäus Böhm aus Halle (Saale) sowie Peter Frank (Bass, Weimar), dazu der Kantatenchor der Wismarer Kantorei und das Collegium für Alte Musik Vorpommern unter der Leitung von Ronny Welke, Christian Thadewald-Friedrich spielt an der Orgel.

Die gleiche Bachkantate erklingt am 10. April um 10 Uhr zum Kantatengottesdienst in der Neuen Kirche, Pastor Thorsten Markert predigt. Der Eintritt ist frei, die Kollekte kommt der kirchenmusikalischen Arbeit der Kantorei Wismar zugute. Nur das 2020 versprochene Osteroratorium schafft die Kantorei in diesem Jahr nicht. „Nächstes Jahr!“

Von Nicole Hollatz