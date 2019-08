Wismar

Es war eine Art musikalisches Gipfeltreffen: Eine Woche lang haben verschiedene Preisträger der Festspiele MV gemeinsam intensiv geprobt und seit Mittwoch sechs verschiedene Konzertprogramme aufgeführt. Am Sonntag nun kam es in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar zum Abschluss des diesjährigen Preisträger­projektes. Neun Musiker hatten ein bunt gemischtes Programm aus dem 19. und 20. Jahrhundert in unterschiedlicher Besetzung für diesen Abend einstudiert.

Die Facetten eines Cellos

Hayrapet Arakelyan und Martynas Levickis im Konzert Quelle: Oliver Borchert

Bei dem abwechslungsreichen Kammermusikprogramm trafen vertraute Orchesterinstrumente auf im Konzertbetrieb nicht so gängige Instrumente: Da stand eine einfühlsame Komposition von Chopin für Cello und Klavier einem französischen Tango von Richard Galliano gespielt auf Altsaxophon und Akkordeon gegenüber. Die Preisträgerin Harriet Krijgh konnte zur Halbzeit ihrer aktuellen Residence bei den Festspielen die breite Palette an Facetten ihres Cellos zeigen. Sie entlockte ihrem Instrument unfassbar wohlklingende Töne, aber auch überraschende Klänge, die normalerweise eher selten einem Cello zugedacht werden.

Musik vom Tangokomponisten

So spielte sie beispielsweise mit dem Signum Saxofon Quartett „Le Grand Tango“ von Astor Piazzolla. Von dem argentinischen Tangokomponisten kamen auch „Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires“, welches die vier Saxofonisten mit dem jungen litauischen Akkordeonisten Martynas Levickis schwungvoll auf die Bühne schmetterten. Zu Beginn des Konzertes wurden auch leisere Töne von dem Klarinettisten Matthias Schorn und dem Violinisten Emmanuel Tjeknavorian angestimmt, jeweils in Begleitung von der Pianistin Magda Amara.

Die Musiker haben in der Woche menschlich und musikalisch Herz und Seele gegeben, so Hariette Krijgh vor der Piazzolla-Zugabe, die alle neun Musiker gemeinsam spielten. Es war das Finale einer fantastischen Woche mit unvergesslichen Erinnerungen für die Instrumentalisten und mit vielseitigen Klängen für die 550 Besucher des Finalkonzertes.

Katharina von der Heide