Musikalisches aus dem Wohnzimmer: Wismarer gibt Couchkonzert

Clubs und Diskotheken sind geschlossen. Konzerte werden auch keine gegeben. Gänzlich auf (Live-)Musik verzichten? Absolut nicht! Man nehme eine Couch, eine gute Internetverbindung und einen noch besseren Sänger. Und schon ist der Samstagabend gerettet.

Musikalische Unterhaltung vom Feinsten will Luis Dannewitz heute ab 20.15 Uhr bieten. Dafür nimmt der 20-Jährige aus Wismar auf der Couch von Jörg Zecher in Jesendorf Platz. Der Inhaber des Wismarer Friseursalons „Fristyler“ lädt regelmäßig zu „Der Fristyler trifft ...“ ein. Die Serie erfreut sich großer Beliebtheit im Netz. Zu Gast waren schon einige Persönlichkeiten aus Wismar, die er mit Fragen löcherte – ob Unternehmer oder die Landrätin. Nun also wird es musikalisch. „Ich freue mich sehr, dass mir Jörg Zecher ermöglicht, auf diese Art ein Konzert zu geben“, sagt Luis Dannewitz.

Schon als Vierjähriger interessierte sich der sympathische junge Mann für die Gitarren seines Vaters. Immer wieder wollte er mit seinen kleinen Fingerchen Klänge erzeugen. Mit zwölf Jahren wurde es dann professioneller und Luis sang die ersten Songs nach. Er spielte in mehreren Schülerbands.

Viele Wismarer dürften Luis auch vom Karstadtplatz kennen. Dort erfreute er an schönen Sommertagen die Fußgänger mit seiner rockigen Stimme. Aktiv ist er auch im Jugend- und Musicalverein JAUXI!Entertainment gewesen und war auf der Theaterbühne in Wismar zu sehen. Von Wismar zog es ihn dann auch in die Fußgängerzonen von Düsseldorf, Dresden, Hamburg und Erfurt. „Es war eine tolle Erfahrung, die verschiedenen Städte zu bespielen“, sagt er heute.

Im vergangenen Jahr brachte er auf Streamingplattformen, wie Spotify, iTunes, Youtube und Co., seine erste EP mit eigenen Songs heraus. Von denen werden auch heute Abend welche zu hören sein. Ein bunter Mix aus eigenen und gecoverten Songs eben. Die Bands U2, The Beatles, Eagles oder Oasis und Schmusesänger, wie Lewis Capaldi – Luis kennt und kann sie alle. Auch instrumental bewältigt er alles alleine. Die Videos auf Youtube zeigen es. Der Wismarer greift zum Klavier, zur Gitarre, zum Schlagzeug und zum Bass.

Neue Veröffentlichung noch 2021 geplant

Die Verbindung zum „Fristyler“ ist ganz einfach zu erklären: „Ich war Kunde und bin auch oft als männliches Model gebucht worden“, erzählt Luis. Zuletzt ist er von Jörg Zechers Lebensgefährtin Jule Wolski gefragt worden, ob er nicht Lust auf ein Couchkonzert hätte. Wismar hat er mittlerweile für ein Politikstudium den Rücken gekehrt. Derzeit lebt er in Leipzig. „Dort ist momentan sogar Straßenmusik verboten“, bedauert er. Umso mehr freut sich Luis, dass er heute außerhalb seiner eigenen vier Wände wieder singen und Musikfans erfreuen kann. Für das Konzert reiste er am Freitag extra in seine Heimat.

„Wenn ich Musik mache und singe, dann erfüllt es mich einfach“, erklärt er seine Liebe zu den Klängen. „Es ist wundervoll, Leute zu begeistern.“ Aktuell arbeitet Luis an weiteren eigenen Songs. Neue Veröffentlichungen soll es noch in diesem Jahr geben. Er hofft, eines Tages musikalisch so weit zu sein, dass er davon leben kann. Weltweit gibt es mehrere Politiker, die Sänger wurden. Warum soll es also nicht umgekehrt ebenso gehen ...

Das Couchkonzert ist ab 20.15 Uhr unter den Links https://www.twitch.tv/fristylertv, https://youtube.com/user/FristylerJZ oder auf der Facebook-Seite von Jörg Zecher zu sehen.

Von Jana Franke