Über ein Jahr keine Auftritte auf Bühnen, in Clubs oder vor Publikum. Die Musikbranche ist am Boden. Dass sie sich endlich wieder aufrappelt, wünschen sich die DJs Sascha Bartel aus Grevesmühlen und Peter Brandenburg aus Warin. Sie hoffen auch auf mehr Unterstützung und haben dafür schon ein paar Ideen parat: „Unsere Radiosender könnten eine Stunde Musik aus MV ins Programm nehmen“, schlagen sie vor.

Bands, Newcomer, DJs und Sänger könnten dort ihre Lieder präsentieren. „Und die Hörer entscheiden dann, wer es in die Playlist schafft.“ Andere Radiosender in Deutschland würden das bereits tun, um die Musikkultur zu erhalten. „Auch eine gemeinsame Stream-Geschichte der DJs aus Mecklenburg-Vorpommern wäre eine Möglichkeit, um präsent zu bleiben“, ergänzen die DJs.

Clubs seit Monaten geschlossen

Sascha Bartel betreibt in seiner Heimatstadt die Diskothek K2, 2015 hat er den Club von seinem Vater übernommen. „Den Club gibt es seit 2010 und ich war schon immer mit dabei“, erzählt der 34-Jährige. Seiner Schwester Tanja gehört der Beachclub „Tamila“ an der Wohlenberger Wiek. Partygäste, Abiturienten, Geburtstags- und Hochzeitsgesellschaften feiern in beiden Clubs gerne. Doch wegen der Corona-Pandemie sind beide seit Monaten geschlossen.

„Es ist still“, beschreibt Sascha Bartel die aktuelle Situation. Es gebe zwar einige Fördermittel, aber keine Öffnungsperspektive. „Keiner sagt was, das ist schade“, bedauert der Grevesmühlener. Das K2 hätte vor der Pandemie gut funktioniert. „Deswegen geht es auch weiter“, betont er.

Nachmittags und abends ist der zweifache Familienvater nun im Studio, arbeitet an eigenen Projekten oder mit anderen Künstlern zusammen – zum Beispiel mit Peter Brandenburg. Der streamt bereits aus seinem Studio. „Wir könnten auch Streams aus dem K2 herausmachen, auch das würde helfen, um in Erinnerung zu bleiben und Neues vorzustellen“, vermutet Sascha Bartel. Der Clubbesitzer ist auch Gastronom, Eventmanager und seit Kurzen auch DJ Lexon.

Zusammenhalt in schwierigen Zeiten

Peter Brandenburg unterhält seit mittlerweile 20 Jahren nebenberuflich als DJ Partygäste. Seinen Lebensunterhalt finanziert er sich als Mediengestalter – und das nicht erst seit der Corona-Krise, sondern auch schon vorher.

Trotzdem leidet er mit der Branche und seinen Kollegen, die ausschließlich von der Musik leben. Um den Kopf freizubekommen, joggt er regelmäßig an der Wohlenberger Wiek – wovon er gerne Bilder postet. Die hat Sascha Bartel gesehen. Beide Männer kennen sich seit Jahren. „Wir haben uns auf Events im Norden getroffen, außerdem hat mich Sascha auch als DJ für seinen Club gebucht“, erzählt Peter Brandenburg.

Vor einigen Monaten bekommt er eine Nachricht aus Grevesmühlen: „Peter, wie geht’s dir? Du bist immer oft an der Ostseeküste sportlich unterwegs, da wo meine Schwester auch ihren Beachclub hat. Warum nicht mal eine gemeinsame Single produzieren?“ Peter Brandenburg muss nicht lange überlegen und antwortet kurz: „Ich bin dabei.“ Beide gehen ins Studio, produzieren eine Single und freuen sich jetzt, „in diesen schwierigen Zeiten auch mal musikalisch zusammengefunden zu haben“, so Sascha Bartel alias DJ Lexon.

Sänger ist 20 Jahre alt

„Laufen“ heißt die Single, der Sänger Christopher Boehme aus Lübztorf bei Schwerin seine Stimme gibt. Er singt: „Ich laufe davon, lasst die Probleme hinter mir.“ Wie Peter Brandenburg erklärt, geht es geht um eine Liebesgeschichte, die leider in die Brüche gegangen ist. „Um Gefühle und Situationen, die vielleicht jeder von uns schon kennengelernt hat.“ Aber die Zeile passe auch zur Corona-Pandemie: „Gerade jetzt zu diesen Zeiten möchte man manchmal einfach nur vergessen und davonlaufen.“

Der Kontakt zum Sänger funktioniert so wie es in der Musikbranche üblich ist: Man kennt sich. In diesem Fall hat Sascha Bartel den 20-Jährigen gefragt.

Musiker Christopher Boehme hat mit drei Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. „Mit sechs kam die Gitarre dazu, später der Gesang und eigene Lieder“, erzählt er. 2016 hat er sein erstes Album „Geiler Sommer“ herausgebracht. „Seither mache ich durchgängig Musik“, erzählt der 20-Jährige. Oft singe er deutsch, manchmal auch englisch – Letzteres meistens, wenn er mit anderen Produzenten zusammenarbeitet.

Neue Songs in Arbeit

Die Corona-Zeit sei für ihn als Künstler hart. Das Publikum fehlt ihm. Denn alle Auftritte sind weggefallen. Etwa 20 bis 30 hat der junge Mann in normalen Jahren. Außerdem ist Christopher Boehme als Straßenmusiker unterwegs. Wegen der Pandemie verbringt er nun mehr Zeit im Studio und arbeitet an neuen Songs. „Neun sind geplant, einige sind schon fertig“, verrät er.

Seit dem 7. Mai ist die Single „Laufen“ auf dem Markt. Doch wie können DJs und Produzenten, die längst nicht so bekannt und finanzstark sind wie der Mecklenburger Felix Jaehn überhaupt Werbung für ihre Lieder in der Corona-Zeit machen? „Uns bleiben nur die sozialen Medien und die lokale Presse, wir sind für jede Unterstützung dankbar“, betont Peter Brandenburg.

Außerdem ist er auf der Streaming-Plattform Twitch präsent, auf der er Gästen aus ganz Deutschland Hörproben geben kann. „Und bei einer gewissen Reichweite gibt es dafür sogar eine kleine Provision“, erzählt er. Reich wird er damit noch nicht, „aber ich freue mich darüber“.

15 Folgen auf Twitch

Mittlerweile hat der DJ schon 18 Folgen auf Twitch gestreamt. Jeden Dienstag ab 19 Uhr beginnt die Show #petersbeste kostenlos – auch auf Youtube. Der Wariner kennt sich auch mit Remixen aus: 2018 hat er mit Fräulein Menke deren Neue-Deutsche-Welle-Hit „Tretboot in Seenot“ neu arrangiert – zusammen mit seinem damaligen DJ-Partner Philipp D. aus Blowatz bei Wismar. 2021 hat er einen Remix des Songs „Einander“ von Ginger Costello-Wollersheim veröffentlicht. Sie und ihr Mann Bert sind in verschiedenen TV-Formaten aktiv.

Musikalisch ist Peter Brandenburg auf vielen „Hochzeiten“ unterwegs. Er legt selbst auf, hat das bereits in Diskotheken in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz getan. Seit 2005 organisiert er zudem Veranstaltungen im elektronischen Musikbereich – zuletzt das Strand-Open-Air in Warin im September 2019 zusammen mit seiner Mutter. Gemeinsam haben sie viele DJs wie Stereoact an den Wariner See geholt.

Nächste Single am Start

Und Peter Brandenburg hat schon die nächste Single am Start – „Starlight“, eine Zusammenarbeit mit Produzent und DJ Mario Kroll. „Das Lied soll ein Licht der Hoffnung sein, für bessere Zeiten“, sagt er. Die Single habe bereits eine große Reichweite erzielt. Und ein Video dazu gibt es auch. „Das ist in Nordwestmecklenburg gedreht worden – am Roten See und am Tempziner See.

Während der Dreharbeiten zu der Single „Starlight“ am Roten See (v. l.): Mario Kroll, Peter Brandenburg sowie die Darsteller Leonie und Sascha Quelle: privat

Zusammen mit Sascha Bartel und Christopher Boehme hofft der Wariner, bald wieder bei Tanzveranstaltungen dabei sein zu können. Denn dort prägen sich Lieder schneller beim Publikum ein und werden bekannter. Und die drei sind sich einig: „Mecklenburg-Vorpommerns Kunst- und Musikszene braucht mehr Zusammenarbeit, Zusammenhalt und ein gemeinsames Netzwerk.“

Schließlich wollen die meisten Künstler weitermachen, auch wenn es für sie zurzeit keine wirklichen Perspektiven gibt. Aber, so Sascha Bartel, Peter Brandenburg und Christopher Boehme: „Wir lieben und leben Musik und bleiben auf jeden Fall dabei!“

