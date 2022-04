Die in Wismar gegründete Band feiert 30. Geburtstag mit neuen Songs, neuer Besetzung und Live-Konzerten in Rostock und Greifswald. Wie es der Folk-Punk-Combo gelungen ist, so lange ohne großes Label als Indie-Geheimtipp im Musikgeschäft präsent zu bleiben, warum Frontmann Axel Steinhagen alias Axl Makana Berlin gegen Mecklenburg eingetauscht hat, wie die neuen Songs klingen.