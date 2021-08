Hohen Viecheln

Der Biohof Tacke in Dorf Mecklenburg setzt sich als ökologischer Familienbetrieb für Umwelt-, Arten- und Naturschutz ein. 2020 legte er die erste ökologische Blühwiese an. Daraufhin konnten die Köpfe dahinter viele Blühpatinnen und Blühpaten motivieren und machten in diesem Jahr ein gemeinsames Projekt daraus. Die Paten unterstützen das Vorhaben, die Landschaft bunter zu gestalten, Vielfalt auf den Acker zu bringen und beruhigte Bereiche in Feld und Flur zu schaffen.

Fürs menschliche Auge und fürs Tier

Und so sind es nun auch neben der schmalen Straße zwischen Moidentin und Hohen Viecheln unter anderem milde Malve, Mariendistel, Buchweizen, Klee, Ringelblumen und Senf, über die sich nicht nur das menschliche Auge freut. Die Blütenvielfalt kommt auch den Tieren zugute. Leindotter, Sommerwinde, Phacelia und die Sonnenblumen bieten natürliche Nahrungsquellen und Nistplätze.

Für diese Blühwiese hat die Wemag die Patenschaft für eine Fläche von 6000 Quadratmetern geschlossen. Der Biohof verzichtet für ein Jahr auf die Nutzung dieser Fläche und damit auf den Ertrag. Stattdessen ist im Frühling auf dem Feld ökologisch erzeugtes und zertifiziertes Saatgut ausgebracht worden. „Wir freuen uns, dass die Saat aufgegangen und die Blühwiese zu einer Augenweide geworden ist. Mit unserer Blühpatenschaft wollen wir vor allem die Artenvielfalt fördern“, erklärt Wemag-Vertriebsleiter Michael Hillmann.

Insekten können überwintern

Die Blühpatenschaft hat das Unternehmen im Zuge ihres Versprechens übernommen, für jeden neuen Erdgaskunden zehn Euro in naturnahe Projekte zu investieren. „Wir sind über Beiträge bei Facebook und Instagram darauf aufmerksam geworden, dass der Biohof Tacke auch Blühpatenschaften anbietet. Wir als Öko-Energieversorger wollen dieses Vorhaben sehr gern unterstützen, da wir seit vielen Jahren in naturnahe Projekte und die Umweltbildung investieren“, meint Wemag-Mitarbeiterin Doreen Müller, die von Irmtraud Tacke und ihrer Tochter Andrea das Blühwiesenzertifikat entgegennehmen konnte.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Blühwiese füllt über das Jahr hinweg Trachtlücken. Sie ist wichtig für alle Insekten, die auf Nektar und Pollen angewiesen sind. Da die Blühwiese im Winter stehen bleibt, können die Insekten dort überwintern. Auch Bodenbrüter finden hier Unterschlupf“, erläutert Irmtraud Tacke, die mit ihrem Biobetrieb für eine ökologische Landwirtschaft steht.

Von OZ