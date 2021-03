Wismar

Anne Shepley ist seit 1. März Vorsitzende der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Grünen in Nordwestmecklenburg. „Wir Grünen reden nicht nur über Gleichstellung, sondern leben sie“, kommentiert Anne Shepley die Übernahme des Amtes von Mathias Engling. Mit ihm habe sie von Anfang an als Doppelspitze eng zusammen gearbeitet. „Wie bereits zu Beginn der Legislatur fraktionsintern abgestimmt, ist jetzt meine Zeit gekommen, auch nach Außen die Fraktion zu vertreten“, so Anne Shepley weiter.

Engling jetzt Vize

Sie ist die einzige weibliche Fraktionsvorsitzende im Kreistag. Die Frauenquote bei den Mandatsträgern liegt bei 28 Prozent. „Es gibt viel zu wenige Frauen in Führungspositionen, gerade auch in Ehrenämtern wie hier im Kreistag. Ich möchte andere Frauen motivieren, sich auch um die ‚Top-Jobs‘ zu bewerben.

Alle demokratischen Fraktionen im Kreistag müssten aktiv Schritte zur Gleichstellung der Geschlechter gehen, wenn wir wirklich dazukommen wollen, dass Frauen in den Gremien gleichberechtigt repräsentiert sind“, betont Anne Shepley. Mathias Engling wird als stellvertretender Fraktionsvorsitzender weiter an der Spitze mitarbeiten.

