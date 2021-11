Nach Aus von Café Frieda auf Poel: letzte Verkaufsaktion in Oertzenhof

Oertzenhof

„Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Alles hat seine Zeit.“ Mit diesen Worten hatte Kathy Gordon im Oktober das Aus ihres Cafés Frieda in Oertzenhof auf Poel bekannt gegeben. Viele bedauerten ihre Entscheidung – Touristen wie Einheimische. War doch ihr Inselcafé beliebt. Elf Jahre tischte die Gastronomin Kuchen auf. Und nicht nur das. Für ihre hausgebackenen Leckereien mit regionalen Produkten aus dem Garten oder Fair-Trade-Zutaten aus dem Handel hatte es auch mehrfach Feinschmecker-Auszeichnungen gegeben.

Aus privaten Gründen hat sich die 49-Jährige entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. „Der Job in der Gastronomie geht an die Knochen“, begründete sie. Sie habe keinen Tag bereut. Aber da sich das Café direkt neben ihrem Wohnhaus befindet, hatte sie kaum noch Privatsphäre und keinen Tag, um richtig abzuschalten. „Ich werde 50 und möchte einfach noch mal was Neues ausprobieren.“

Das Café soll nun zum Wohnhaus umgebaut und vermietet werden. Doch dafür muss Kathy Gordon noch einige Dinge loswerden. Am kommenden Samstag, den 4. Dezember, verkauft sie die Einrichtungsgegenstände. Interessenten sind von 10 bis 12 Uhr in der Straße Oertzenhof 4 willkommen. Im Angebot sind ein E-Piano, Klappstühle, die Kühlanlage, Glas und Porzellan, Gartenmöbel und weitere Gegenstände der Betriebseinrichtung. Sie bittet darum, dass die potenziellen Käufer Kartons und Verpackungsmaterial mitbringen. Vor Ort gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Jana Franke