Nach Beißattacke in Wismar: Tierschützer fordern Hundeführerschein in MV

Nachdem ein Hund in einer Wismarer Gartenanlage ein sechsjähriges Kind gebissen und schwer am Kopf verletzt hat, fordert die Tierrechtsorganisation Peta die Einführung eines Hundeführerscheins in Mecklenburg-Vorpommern.

„Kinder sollten niemals mit Hunden allein gelassen werden, da sie das Verhalten, die Signale und die Körpersprache von Vierbeinern nicht richtig deuten und einschätzen können. Erwachsene tragen hier immer die Verantwortung“, so Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt werde, „kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer Rasse angehört oder ein Mix ist“.

Problem am anderen Ende der Leine

Bei einer Feier in einem Kleingartenverein hatten mehrere Kinder mit dem Schnauzer-Mix eines Gastes gespielt. Dass der Halter die Kinder dabei unbeaufsichtigt ließ, „war nicht nur verantwortungslos, sondern auch fahrlässig. Meist liegt das Problem nicht beim Tier, sondern am anderen Ende der Leine“, betont Jana Hoger.

Der Hundeführerschein sieht vor, dass Halter bereits vor Aufnahme eines Tieres einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule, in der es auch um eine funktionierende Kommunikation zwischen Hund und Halter geht. Die sei wichtig, um Beißvorfälle zu verhindern.

Weniger Vorfälle in Niedersachsen

Als erstes deutsches Bundesland hat Niedersachsen einen Sachkundenachweis für Hundehalter beschlossen – seit Juli 2013 ist er verpflichtend. Dort ereigneten sich nach drei Jahren nachweislich weniger Vorfälle.

Ein verpflichtender Hundeführerschein hat einen weiteren Vorteil: Er kann Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit der Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem eventuellen Impulskauf abhalten. Jedes Jahr landen 80 000 Hunde in deutschen Tierheimen, darunter sehr viele Tiere, die unüberlegt angeschafft wurden.

