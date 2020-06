Zum Glück hat ein Mieter in dem Mehrfamilienhaus in Bad Kleinen (Kreis Nordwestmecklenburg) rechtzeitig den Qualm bemerkt. Nach dem Feuer sind sechs Wohnungen nicht mehr bewohnbar – wegen giftiger Gase und Schäden durchs Löschwasser. So schlimm sieht’s jetzt im Brandhaus aus.